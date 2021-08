Muy unidos: ¿Qué hay entre Ninel Conde y Lorenzo Méndez?

Por un lado, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde, a sus 44 años, a pesar de estar atravesando uno de los peores momentos de su vida por estar lejos de su hijo, se reconoce una mujer empoderada y hasta celebró su larga trayectoria laboral.

Mientras, el cantante Lorenzo E. Méndez Ronquillo, más conocido como Lorenzo Méndez a sus 34 años transita su divorcio conflictivo con Chiquis Rivera imponiendo cláusulas para proteger su intimidad.

En estos últimos tiempos, se los vio muy unidos y todos se preguntan qué hay entre Ninel Conde y Lorenzo Méndez. Como el cantante se encuentra retomando las riendas de su vida y su carrera, parece ser que su acercamiento llamó mucho la atención.

Pero lejos de lo que muchos se puedan imaginar, no es cuestión de un nuevo amor, sino una conexión de energía y actitud positiva que ambos cruzaron tras su nuevo corte musical que cantarán a dueto.

Fue precisamente Conde quien anunció la colaboración a través de sus redes sociales. A través de un mensaje prometió que esta nueva dupla se encuentra llena de "energía y actitud positiva".

La cantante mexicana reveló en su Instagram: "Feliz de compartirles que estamos preparando ¡nueva música!" a lo que agregó: "Pronto podrán escuchar esta súper canción que te llena de ¡buena energía y actitud positiva!".

Ninel Conde y Lorenzo Méndez: Muy unidos

Todos los rumores se iniciaron a partir de que se los vio a ambos para la grabación de la nueva canción. Méndez fue quien viajó hasta Los Ángeles y se reunió con la cantante y todo su equipo. Aunque no anunció la colaboración que hará, compartió un mensaje en su Instagram para sus seguidores desde la mítica avenida Rodeo Drive:

"Rodéate de gente que tiene buena vibra. Que sonríe, que cree en ti, quien apoya tus sueños" y agregó: "La buena vibra se contagia. Cuida tu entorno. Ve a donde seas celebrado no tolerado".

Al parecer, Conde y Méndez están muy unidos y conectados mientras que van dejando –de algún modo- sus respectivos problemas personales a un lado y afrontan la vida con mucha actitud positiva. Se ve que ambos desean transmitirle lo mismo a sus fanáticos a través de su música.

Por su parte, Méndez, hace unos días envió un contundente mensaje a todos los que le preguntan por su bienestar emocional: "Los medios preguntan y preguntan cómo [me va] de solista, y que cómo está mi corazón…Todo lo que tienen que saber es que no duermo solo y no me estoy saltando ninguna comida".

Ambos cantantes dejaron claro que están muy unidos y lo único que hay entre ellos, es mucha fuerza y actitud positiva. ¿Tú que crees? ¿Será cierto?