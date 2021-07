Chiquis Rivera revolucionó las redes con sus looks

Chiquis Rivera sabe cómo impactar, de eso no hay dudas. La cantante, compositora, empresaria y celebrity, hija de Jenni Rivera,? jamás pasa desapercibida. Ni sobre el escenario ni en sus redes sociales, en donde se muestra activa para sus 4,7 millones de seguidores.

Fuente. Instagram Chiquis Rivera

La autora de Soy Tu Paloma Negra y Esa no soy yo suele provocar con looks de escenario acompañados de mensajes inspiradores en donde cuenta al público sus más profundos pensamientos y sensaciones.

Las historias y fotos de Chiquis Rivera son particularmente un boom entre los fanáticos que en los últimos posteos mostraron un entusiasmo traducido en 458.321 interacciones.

Y es que desde @chiquis compartió últimamente algunos looks para el infarto: desde un traje de baño diminuto que dejaba al descubierto toda su potencia y sensualidad hasta outfits estridentes y super ajustados que muestran a la Chiquis en su mejor momento.

El boom de los posteos de Chiquis Rivera

Sus fanáticos la miman sin parar, no hay dudas. Aunque también dan sus frutos los cambios de hábitos que Chiquis Rivera hizo en su rutina de ejercicios y la alimentación que lleva.

Más cómoda con sus curvas, cada vez se atreve a mostrarse más sexy, auténtica y única construyendo estilos propios para enamorar.

Fuente. Instagram Chiquis Rivera

Hace seis semanas y con 69.370 “me gusta“ Chiquis Rivera se mostró una fotografía luciendo un traje de Paillette de Melissa Mercedes Oficial abierto completamente adelante. El outfit dejaba ver la parte central de los pechos en un profundo y provocativo escote.

La imagen estaba acompañada de una frase inspiradora: “It's the way you feed about yourself that makes you shine differently“ (Es la forma en que te alimentas de ti mismo lo que te hace brillar diferente).

Con unas sandalias de plataformas negras, labios en fucsia intenso y argollas de strass como aretes la imagen descolló.

Fuente. Instagram Chiquis Rivera

Por otra parte, hace una semana agradeció los mensajes por su cumpleaños número 36, ocurrido el 26 de junio, con otro posteo que se llevó 177,885 “me gusta“.

En él aparecía ataviada con un ajustado vestido color fucsia, guantes al tono y una botella de champagne en la mano. Maquillada en tonos durazno y con un peinado semirecogido la diva de la canción escribió para acompañar la imagen: “celebro la vida, el amor, la paz y el futuro“. Agradeció a la vida y compartió con su público que se siente feliz, plena y renovada: “llena de fortaleza“.

Fuente. Instagram Chiquis Rivera

Pero el más “taquillero“ fue el último posteo con 211.066 “me gusta“. Los followers enloquecieron con la promoción de su último producto para combatir la celulitis.

En un video en donde se muestra de atrás enseña su cola y cómo esta crema está pensada desde su formulación para ayudar a otras mujeres que como ella padecen celulitis en piernas y cola.

El posteo consiste en realidad en un boomerang de Chiquis Rivera moviendo la cola en un traje cola less blanco.

Claro que, además de tantos comentarios y likes, la publicación causó revuelo y discusión pública ya que algunos, como el cantante Ernesto Pérez, opinaron que mostrar este tipo de contenidos rebajar a la mujer.

Como sea, la polémica se tradujo en mucha visibilidad para su nuevo producto, que promete ser un éxito como lo es su línea de make up y prácticamente, todo lo que Chiquis Rivera toca con su varita mágica.