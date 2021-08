¿Qué sería de los medios, espectáculos y los cibernautas sin enemistades famosas? La rivalidad entre las estrellas siempre da que hablar y termina demostrando quienes son las verdaderas amistades.

Internet cada tanto juguetea con la posibilidad de alguna pelea que sucedió y pasó desapercibida y en este caso se recuerda la pelea más agresiva de Thalía en vivo, con tirón de pelos incluido.

"FUENTE: HOLA!

"Todo se pudo ver reflejado en las redes sociales, básicamente en Instagram. Los hechos fueron muy claros cuando Paulina Rubio lanzó su nuevo single "Desire" (Me tienes loquita) y a la semana Thalía lanzó el suyo, "No me acuerdo".



Pero no todo quedó allí, a los días Paulina decidió celebrar en Instagram que su canción ya llevaba un millón de reproducciones en la plataforma YouTube, pero claramente Thalía no se quiso quedar atrás e hizo lo mismo pero con 5 millones y una foto donde se la veía a ella guiñando un ojo y sacando la lengua.

"

FUENTE: El País"

Tanto los cibernautas que están a la espera de cualquier detalles como los fans de ambas protagonistas estrellas, rápidamente interpretaron ese gesto como una parodia. Todo inicialmente se generó a partir de la expresión de la rubia Paulina y un símbolo de que, esta vez, ella había sido la ganadora.

Esa polémica no se quedó en una simple casualidad anecdótica. En 1986 cabe recordar que ambas pertenecieron en un momento al grupo Timbiriche. Allí también las tensiones llegaron a un clima de lo más dramático y hasta cómico si así se quisiera ver ahora.

No fue una metáfora, la rivalidad de las estrellas fue real. La pelea más agresiva de Thalía en vivo, con tirón de pelos incluido fue con Paulina Rubio en pleno concierto mientras los presentes no podían creer abucheaban a ambas artistas y lo grababan para sus redes sociales en vivo. FUENTE: sufridoresencasa.com

"Con el pasar de los años, Thalía y Paulina han estado a punto de encontrarse en público 2 veces. Sin embargo, por motivos desconocidos, nunca sucedió. Si algún día ese encuentro se da, no habría de qué preocuparse, porque después de 30 años, tanto Thalía como Paulina Rubia no deberían querer ser la única estrella sobre el escenario.





Está claro que ambas se han hech cosas imperdonables pero ya tienen su público y no necesitan llegar a agarrarse de los pelos para existir. ¿Tu qué crees?