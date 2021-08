Es el mes de su cumpleaños número 50 y no para de sorprender a sus fans con una propuesta muy creativa. Se trata nada más y nada menos que de Thalía, la guapísima cantante, actriz y empresaria mexicana que este 26 de agosto celebra un sus 50 años, aunque pareciera mantenerse inmutable al paso del tiempo.

Los 50 encuentran a Thalía espléndida. Foto: Instagram (@Thalía)

Ante todo, vale aclarar que la sorpresa se la llevaron sus seguidores en las redes sociales, en especial Instagram, ni bien comenzó el mes de agosto. La actriz y cantante comenzó con una sesión fotográfica inspirada en unos looks muy originales que ya había usado al inicio de su carrera.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans, es que la cantante se cubrió su rostro casi por completo. Pero bien, Thalía cumple 50 años y los festeja así de fabulosa, de eso, no hay dudas.

Hace tan solo unas semanas, decidió interactuar con sus fieles seguidores de Instagram y les propuso que busquen ropa y accesorios parecidos a los que ella utilizó cuando era muy joven. La idea es que se tomaran una foto o realizaran un video y se lo compartieran.

Thalía festejó su cumpleaños en Instagram. Foto: Instagram (@thalia)

Mientras, por su parte Thalía también fue recreando diferentes looks y dándole un toque especial y más actualizado. Así fue como se la vio en la última sesión fotográfica que compartió. Se la veía con un body, un saco y una máscara. Todo el conjunto hecho con la misma tela floreada.



Sus casi 18 millones de seguidores de Instagram rápidamente comenzaron a hacer sus comentarios, uno más lindo que otro dirigidos a lo bien que se la veía a la cantante. Thalía por su parte escribió: “Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez, en otros tiempos, no me hubiera puesto algo así y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda”.



Fuente: Terra Chile

La cantante mexicana dejó claro que ya no le importan las críticas y por el contrario, quiere romper con los estándares de y estereotipos de la moda. Su idea principal, es llegar a los 50 años divirtiéndose y lo está logrando.



En toda una secuencia de fotos, se puede ver que Thalía cumple 50 años y no se toma un respiro pese al paso del tiempo: “¡Vamos a divertirnos! ¿Y tú?, ¿ya hiciste tu look “Thalía” para celebrar el mes de mi cumple?”.

¿La viste? ¿Qué estás esperando? Aquí cuenta todos los planes que tiene.