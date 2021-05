Thalía vs. Paulina Rubio: las cosas imperdonables que se han hecho

Thalía, cantante , empresaria y actriz mexicana es actualmente una de las grandes inminencias latinoamericanas en cuanto al negocio de la música. La cantante logró ser reconocida por primera vez, como miembro del exitoso grupo de pop “Timbiriche” en 1986. Thalía es una de las artistas mexicanas más exitosas e influyentes logrando ser conocida como la " Reina del Pop Latino " por medios internacionales. No obstante al parecer la artista, que ha vendido alrededor de 25 millones de discos en todo el mundo, tiene alguien que la sacaría de quicio y esta sería Paulina Rubio.

Por su parte Paulina Rubio es también, una cantante, compositora, actriz, modelo y empresaria mexicana. Al parecer Thalía y Paulina, se habrían conocido desde sus inicios en el grupo musical “Timbiriche”. Después de dejar “Timbiriche”, Rubio se embarcó en una carrera en solitario logrando ser una de las artistas de música latina más vendidas de todos los tiempos. No obstante, la rivalidad entre ambas al parecer se remonta a años atrás cuando en una oportunidad siendo muy jóvenes, terminaron peleándose físicamente al agarrarse por el cabello una a la otra.

El gran conflicto entre Thalía y Paulina Rubio las ha dividido por más de tres décadas. El inicio de las disputas inició en 1986, cuando Paulina era parte de la agrupación musical juvenil “Timbiriche” llevando ya seis discos grabados. Al grupo se les presentó la oportunidad de trabajar en una adaptación del musical de “Grease” y un conflicto en cuanto a la designación de papeles habría desatado el caos. En un principio los roles eran claros: Sasha Sokol interpretaba el papel de Sandy, Rubio a Licha; Thalía solo formaba parte del cuerpo de baile. Sin embargo, todo cambiaria cuando Sokol abandonara el proyecto.

De manera inesperada, Thalía fue la nueva elegida para protagonizar la obra y además de ello, también fue invitada a formar parte de “Timbiriche”. Claramente surgió una gran rivalidad y tensión con Paulina Rubio por querer acaparar el protagonismo lo cual culminó en una agresión física mutua. Desde allí en más la relación entre ambas estrellas se rompió y posteriormente Thalía comenzó su carrera en solitario al igual que Paulina. No obstante la guerra seguía ya que ambas se habían convertido en las más grandes estrellas femeninas de música latina del momento.

Imagen: Sufridores en casa

Luego años de competencia, en 2004, Rubio apareció en la presentación del disco de Thalía sin invitación alguna. En ese entonces Paulina estaba en racha de éxitos, mientras que Thalía acababa de fracasar en Estados Unidos con su nuevo disco en inglés. Es por esto que Paulina acaparó la atención en la presentación generando el enojo de la que se suponía sería la protagonista: “No sé por qué vino a la presentación de mi disco ya que no somos amigas ni rivales, solo somos compañeras". No conforme con ello, Paulina Rubio lanzó una grave critica a la línea de ropa de Thalía: "Creo que el buen gusto y la elegancia son cosas con las que se nace. Por más dinero que se tenga, nunca se puede comprar el buen gusto". Ha esto, Thalía respondió : "Tengo muchas cosas importantes que hacer, para perder el tiempo respondiendo a las tonterías que dice Paulina. Por mí, que se revuelque en su envidia, que se dedique a su carrera y sus cosas, y que me deje en paz para hacer lo mío, que es trabajar".