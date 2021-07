¡Se detestan! De dónde viene la enemistad entre Lupillo Rivera y su hermano Juan

Parece ser que los conflictos en el interior de la familia Rivera van de mal en peor y cada vez, arden más. Por su parte, Juan Rivera es quien destapó una serie de problemas y lo hizo cuando declaró ciertas acusaciones de robo y algunas ofensas internas. En cuanto a Lupillo Rivera, no se quedó atrás y también lanzó un duro mensaje a través de sus redes sociales.

Parece que ¡se detestan! La enemistad entre Lupillo Rivera y su hermano Juan se incrementa cada vez más y se transforma en una gran polémica de nunca acabar.

Según allegados, aseguran que todo comenzó cuando ambos decidieron separar sus carreras profesionales a inicios del año. A partir de ese momento se especuló mucho acerca de la ruptura, pero finalmente fue Juan el primero que rompió el silencio y quien se distanció del famoso “Toro del Corrido” al dejar de representarlo.

"FUENTE: El Imparcial"

Y si ¡Se detestan! Pero ante la duda de dónde viene la enemistad entre Lupillo Rivera y su hermano Juan se pudo ver que Juan en su cuenta de Instagram ventiló varios de los encontronazos que tuvo con Lupillo y precisamente no son nada nuevos.

De hecho, la enemistad viene desde hace casi 2 décadas, precisamente cuando Lupillo habría registrado un tema a su nombre, a pesar de que había sido creado por Juan.

Según las versiones de Juan, entre varios mensajes de ida y vuelta, en aquella ocasión todo comenzó con la rifa de un automóvil que ganó su hermano. Sin embargo, no fue solo eso. Juan destacó que en varias oportunidades tuvo que soportar que Lupillo lo llamara “basura”, “oveja negra”, “mierda” y hasta “no sirve para nada” buscando también más pleito entre la familia.

El mensaje textual en su Instagram (para sus más de 550 mil seguidores) fue:

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome... y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso.... me dijo un montón de cosas y me quedé callado”.

Si algo dejaron claro, es que ¡Se detestan! El origen de la enemistad entre los dos hermanos de Jenni Rivera es desde el 2001, cuando “El Toro del Corrido” registró esa canción a su nombre sin ser de su autoría:

“Me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio. La canción Sufriendo a solas era mía, yo la hice... y Lupe me dijo ‘ni madr*’, agarró la pista y la grabó y dijo ‘esto es negocio y tengo que cuidar mi negocio’”.

Aunque se desconoce si esta enemistad tendrá un final feliz, por el momento Juan Rivera le lanzó públicamente una última fuerte advertencia a Lupillo:

“Ya me cansé y no me voy a dejar... esto no es para causar daño, es para ponerles un alto... Te aviso, pásate de listo, empieza a hablar fregaderas y sale todo, bro”.

¿Tú qué opinas? ¿Se amigarán en algún momento? De lo que se puede asegurar, es que Lupillo está acostumbrado a ser conflictivo y luego a salir a dar disculpas como lo hizo con Belinda. Míralo en esta nota.