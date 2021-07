Aunque muchos podrían imaginarse que el talento del guapísimo Vadhir se debe a que es hijo de Eugenio Derbez, no es así. Por su parte, la mamá también dedicó gran parte de su vida a la música, el canto y el baile.

Para quienes se preguntan quién es la mamá de Vadhir, el hijo de Eugenio Derbez, se trata de Silvana Prince, una mujer bellísima que tuvo un romance con el actor aproximadamente en los año 90´.

Esa relación, según se dijo, no duró más de 1 año y como resultado nació Vadhir. Aunque de parte de Prince en una de sus declaraciones dijo que estuvieron casi 4 años. “Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, confesó.

De hecho, para quienes especulaban que sólo sostuvieron un romance fugaz con Eugenio Derbez, ella lo desmintió: “Yo no tomo, así que no fue una noche de copas, una noche loca... incluso un año tristemente perdí a otro bebé del mismo papá”, continuó.



"FUENTE: Debate"

Cabe destacar que Vadhir lleva el apellido Derbez por la gran admiración que le tenía Prince a Silvia Derbez. Pese a que ese romance duró muy poco, en la actualidad tanto Eugenio como Silvana tienen una relación de mucho respeto y cordialidad.

De hecho, en alguna oportunidad hasta la actual esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo declaró que se llevan muy bien al punto de haber convivido en fiestas familiares.

“He convivido con dos, de las tres (ex parejas de Eugenio). Con la que más he convivido es con la mamá de Vadhir Derbez que, incluso, ha estado con nosotros en algunas Navidades…” esas fueron las textuales declaraciones de Rosaldo.

Por su parte Silvana Prince a través de su cuenta de Twitter, cada vez que puede, apoya todos los proyectos de Vadhir para darle publicidad y llenarlo de elogios. En la actualidad, Silvana se dedica a la creación de diseños exclusivos en carcasas para celulares. Todos sus trabajos los comparte a través de su cuenta de Instagram.

FUENTE: Instagram @silvanaprince

Acerca de las razones de por qué se separaron en su oportunidad Prince de Derbez, fue simplemente por una infidelidad de la que la misma madre de Vadhir confesó sin ningún problema. Aun así, siempre mantuvieron una excelente relación hasta el día de hoy.

