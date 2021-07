Actualmente, Adamari López es una de las conductoras más queridas y respetadas de la televisión hispana. Aunque, vale destacar que la puertorriqueña, recién hoy a sus 50 años puede mirar hacia atrás y reconocer que logró construir una sólida y exitosa carrera gracias a sus comienzos como actriz de las telenovelas más exitosas en México de la mano de Televisa.

Sin embargo, tras algunos traspiés vale recordar que en una oportunidad Adamari López fue rechazada y dio el mejor ejemplo para sus fans revelando que todo le sirvió para aprender, saber esperar y ser mejor persona.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa)...", comenzó diciendo la conductora de Hoy Día.

Evocando el momento de su primer rechazo, continuó: "...tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían". Todo esto, remite a pensar que su llegada al género televisivo no estuvo libre de tropiezos para Adamari.

Así también, vale recordar que la actriz y conductora iba a debutar en la empresa mexicana en el año 1997. Interpretaría a Verónica Castro (de joven) en un melodrama que se llamaría “Pueblo chico, infierno grande”.

De esta manera, López contó todo lo vivido en su propio programa matutino “Hoy día” durante una charla con el publicista Joe Bonilla.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen“, le explicó Adamari a su colega, y agregó: “Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”.

Sin embargo, sorpresivamente Adamari López fue rechazada y dio el mejor ejemplo para sus fans. Su sueño de debutar en Televisa en un instante se truncó cuando la empresa se dio cuenta de que algunas de las telenovelas que ya había protagonizado en su Puerto Rico natal habían sido televisadas por TV Azteca, precisamente la competencia directa de Televisa, algo que en ese momento era imperdonable.

Tras el duro relato de la conductora, recordó también que fue uno de los momentos más dramáticos y quizás el más difícil de sobrellevar en el inicio de su carrera:

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula".

A lo que también agregó: “Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo". Afortunadamente, la empresa no se quedó con eso y al poco tiempo pudo finalmente debutar en Televisa y fue parte del elenco del melodrama “Sin ti”.

Al día de hoy, Adamari López lo recuerda como un hecho positivo y por ello dio el mejor ejemplo para sus fans que a veces hay que comprender y esperar al momento perfecto. ¿Te imaginabas que tuvo que pasar por esto para ser quien es hoy? Mírala como era cuando finalmente consiguió su protagonismo tan esperado.