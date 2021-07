Si existe alguien que conoce al actor Ben Affleck, esa es la actriz Jennifer Garner, su exesposa y madre de sus 3 hijos.

Al principio de su separación ella no quiso abrirse y hablar sobre todo lo vivido durante su matrimonio. Sin embargo, todo lo que Jennifer Garner se tuvo que bancar mientras salía con Ben Affleck salió a la luz.

Tras darse a conocer públicamente, generó mucha preocupación entre los fans y eso fue debido a que la joven Garner se derrumbó en pleno vivo en las redes sociales durante una sesión de meditación.

Fue precisamente cuando todo comenzaba junto a su coach, Chelsea, mientras se sentía relajada y, aunque la sesión parecía no avanzar, la actriz de repente se mostró intranquila y terminó en lágrimas que no pudo evitar.

La realidad, es que no solo se trata directamente de todo lo vivido con su ex esposo Ben Affleck, sino más bien –seguramente- tras vivir un duro año por el coronavirus.

Ella misma en ese instante dijo: “No sabía que necesitaba tanto esto”. A partir de ese vivo, los internautas inmediatamente se mostraron curiosos y hasta alarmados por cómo se encontraba la actriz.

Entre alguno de los mensajes que se iban viendo, le escribían: "¿Qué está pasando aquí? Claramente ocurre algo" o "Cuídate".

Por su parte, el actor también dio que hablar como lo hace habitualmente. Se lo fotografió entrando a su casa mientras cargaba paquetes de forma torpe, pero lo peor, es que mientras bebía una bebida (que se desconoce cuál es).

Si existe algo que Jennifer Garner se tuvo que aguantar durante su matrimonio, es el problema a las adicciones que tuvo Affleck.

Cabe recordar que la pareja se separó en junio de 2015 luego de estar casados 10 años. Ambos tienen la custodia compartida de sus 3 hijos Violet, Seraphina y Samuel.

En una oportunidad, cuando se recuerda todo lo que Jennifer Garner se tuvo que bancar mientras salía con Ben Affleck, él mismo salió a declarar que estaba luchando en una rehabilitación:

"Luchar contra cualquier adicción es una difícil lucha de por vida. Por eso, uno nunca está realmente en o sin tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo".

Por su parte, Garner fue quien decidió dar por terminado su matrimonio mientras Ben Affleck salía de su rehabilitación. Al menos así es como la actriz creyó que era el momento adecuado para formalizar su separación.

Fuentes del sitio TMZ en esa oportunidad indicaron que Garner solo tenía un objetivo y era ser una mujer soltera nuevamente, alejada de tanto trastorno como el que vivió con el actor y su adicción. De hecho, vale recordar nuevamente que ella misma es quien solicitó el divorcio.

Al parecer, de acuerdo a TMZ, en un inicio, Garner no estaba de acuerdo con establecer un acuerdo de custodia para sus hijos, al menos hasta que su ex marido no estuviese completamente recuperado de su adicción.

No hay dudas de todo lo que Jennifer Garner se tuvo que bancar mientras salía con Ben Affleck. Sin embargo, por más que rompió en llanto -tras ya estar divorciada-, hoy es una mujer libre y capaz de enfrentar una nueva vida. ¿Tú que crees?