Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron en los años 50´ y nunca más se separaron. En una de sus últimas entrevistas, precisamente fue Flor Silvestre que dijo: “No éramos dos, éramos uno”.

Juntos crearon la “Dinastía Aguilar” y por más de 40 años consiguieron que toda la familia -de alguna manera- adquiera sus valores y el amor por la música. De hecho, hoy se puede evidenciar con sus 2 talentosos hijos y 6 nietos que son la nueva generación de artistas.

Cabe recordar que fue el 25 de noviembre que la actriz y cantante Flor Silvestre falleció a los 90 años a causa de unas afecciones cardiacas que ya padecía unos meses atrás.

Cuando muchos se preguntan cómo era la relación de Flor Silvestre con Antonio Aguilar, nadie puede negar que fue una verdadera historia de amor.

Por su parte cabe destacar que Antonio Aguilar, más conocido como el Charro de México, fue precisamente esa destacada figura de la canción mexicana y que al día de hoy sigue presente.

"FUENTE: Debate"

La relación que tuvieron fue un verdadero y apasionado romance que llegó a durar más de 40 años. De esa manera se convirtió, en el mundo de la farándula de México, en una de las historias de amor de las más conmovedoras.

En una oportunidad, fue la mismísima Flor Silvestre que contó cuándo fue su primer contacto con Antonio sin olvidar que en el año 1950 fue que cuando coincidieron en una de las instalaciones de la estación radial XEW.

“De repente llega: ‘mucho gusto’ y ya, cantaba precioso, cosas clásicas, pasos dobles, así llegó Antonio a mi vida, cantando y yo cantando ranchero”, declaró Flor. Cabe destacar que en aquel momento Antonio ya era una figura reconocida y en alguna oportunidad aseguró:

“Entonces descubrí en ella su sentimiento, su sentir, su limpieza, su hermosura por dentro y por fuera, su manera de pensar, su sentimentalismo, su delicadeza, su feminidad y no tuve más remedio que enamorarme de ella”.

La relación que tenían Flor Silvestre con Antonio Aguilar era de un amor de esos genuinos, compañeros y eternos. “No éramos dos, éramos uno” llegó a decir la cantante. Siempre se vieron como grandes compañeros de vida, donde su único objetivo en común era el amor entre ellos y de la familia.

Tanto Flor como Antonio fueron los pilares de la Dinastía Aguilar. Era tal la forma de vida que llevaban juntos, que al poco tiempo que Don Antonio falleció, Flor declaró: “Ya estoy lista para irme allá con él en donde está. Me acuerdo de sus cosas y lo amo más y se lo digo: te amo, te sigo amando, te quiero mucho”.

Cuando alguien se pregunta cómo era la relación de Flor Silvestre con Antonio Aguilar, todo se puede resumir en una de las últimas expresiones de Flor Silvestre:

“Tengo retratos de él por todos lados, está él en cada ladrillo y en cada cosa de esta casa... En mi casa puso flores de cantera por todos lados para que nadie se atreviera a dudar que la casa la había construido para su flor... Vivo de su recuerdo... Es lo más grande que hay, que tu pareja sea parte de ti mismo, no éramos dos, éramos uno... Me dio tanta felicidad y me hizo muy feliz. No puedo decir ni siquiera cómo era de lindo. Era mi todo.”

¿Te imaginabas cómo era la relación de Flor Silvestre con Antonio Aguilar?