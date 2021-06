Adamari López y Toni Costa: los verdaderos motivos de la separación

Durante una década, Adamari López y Toni Costa fueron una de las parejas más bellas y queridas en el medio artístico. Su historia de amor nació en el año 2011 durante los ensayos del programa “Mira quién baila” de Univisión.

En ese momento, Adamari era una de las famosas que participaban del reality y Toni era un joven bailarín que recién llegaba de España. La química que hubo entre ambos fue inmediata y se demostró en el osado beso que se dieron cuando terminaron de bailar un inolvidable tango que sin dudas, les cambió la vida para siempre.

Adamari y Toni separados: Los verdaderos motivos

Cuando se hace referencia a los verdaderos motivos de la separación de Adamari López y Toni Costa una persona allegada al entorno de la ex pareja dio a entender al medio TV Notas que lo cierto es que Adamari ya no quería ser más la única que solvente gran parte de la casa y los gastos que corresponden a la hija que tienen en común.

No fue solo eso. Otra cosa que también trascendió es que Adamari sospechaba (de forma casi permanente) que Toni la engañaba. En varias oportunidades se lo dijo en la cara pero al parecer los conflictos ya eran algo cotidiano y como consecuencia, la actriz estaba cansada y comenzó a subir de peso.

Adamari: Finalmente contó sus motivos y puso fin al tema

Fue una gran sorpresa que Adamari López y Toni Costa se separaran. Sin embargo, tras varias semanas de rumores de una “supuesta crisis” Adamari finalmente decidió romper el silencio y lo confirmó a través del diario La Opinión: "he tomado la decisión de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación".

Cabe destacar que la presentadora puertorriqueña Adamari López, en los últimos meses se la vio mucho más delgada, fruto de su esfuerzo por llevar una vida más saludable. Al escuchar tantos rumores acerca de su decisión, le hizo llegar un comunicado a la periodista Mandy Fridmann para que confirme la noticia.

Así fue que se expresó en el programa matutino hoy Día: "Antes que nada respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación. En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá".

El mensaje lo concluyó diciendo: "Ahora, lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado".

Pero claro, tras pasar las horas y los días siguieron acrecentándose los rumores. Fue entonces que la misma Adamari, con la honestidad y la transparencia que la caracteriza - se dirigió a sus seguidores por medio de un video que publicó en las redes sociales, más específicamente en su Instagram.

En dicho video comenzó diciendo:

"Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla".

Finalizó aclarando rotundamente que no volvería a referirse a esta cuestión en el futuro: "estas serán las últimas declaraciones", sentenció.

Cabe destacar que luego de sus declaraciones y el mensaje por Instagram, Adamari no solo dejó en claro que esas iban a ser sus únicas declaraciones -porque buscaba preservar la tranquilidad de su hija-, sino que se armó las valijas junto a la pequeña y se fue unos días a la casa de su amiga Cynthia Torres Roman, en Utah.

