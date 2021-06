Aseguran que este sería el motivo de la separación de Adamari López y Toni Costa

Hace exactamente una semana Adamari López compartió en un video una noticia que sorprendió a sus seguidores. Tras 10 años de relación la presentadora de televisión puertorriqueña anunciaba su separación de su esposo Toni Costa.

“Hola, mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí” iniciaba Adamari con su sentido mensaje difundido a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

Igualmente, tanto Toni Costa como Adamari han dejado las puertas abiertas a una posible reconciliación. “Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla” fue una parte de las mencionadas palabras de la co-conductora del programa “hoy Día”.

Por otra parte, el sitio, una fuente cercana a la pareja habló con sitio “TV Notas” y señaló la posible causa de la separación de Costa y Adamari López.

Fuente: Instagram Adamari López

“Ella está tranquila, amó y apoyó a Toni hasta donde pudo, pero en los últimos meses cada vez que podía le echaba en cara que seguro la engañaba y que no aportaba lo mismo que ella ni en la manutención de la casa ni en la educación de su hija. Toni nunca ha tenido el mismo nivel adquisitivo de ella y, obvio, aunque él quiera, no puede apoyar igual en todos los gastos; además, ya eran muchos los reclamos y los pleitos que tenían” fue el testimonio de dicha fuente al mencionado sitio. Hasta el momento ninguno de los dos ha revelado el motivo de su separación.