Tras casi 10 años de relación, Adamari López anuncio su separación de Toni Costa

Adamari López se separó temporalmente de su marido y padre de su hija Alaïa. La co-conductora del programa “Hoy día” anuncio la triste noticia en su cuenta oficial de Instagram. “Hola, mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí” comenzó la latina.

“Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión, la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción” amplió López.

“Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto” cerró Adamari López.

El que también se pronunció en las redes sociales fue Toni Costa: “Hola familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, si no también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mi el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad” se puede leer en un comunicado escrito en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Toni Costa

“Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados. Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto, los quiero. Toni” finalizó el artista español.