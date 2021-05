Beatriz Solís, es la primogénita del cantautor mexicano Marco Antonio Solís.

En sus comienzos probó suerte con diferentes oficios, pero finalmente no pudo escapar de su destino, ser artista como su padre, “El Buki”.

En una de las intimidades de la grabación de “Mi nueva historia” de Beatriz Solís y El Buki, se escuchó decir: “Ni modo, ya no pude ser enfermera”.

Cabe recordar que Beatriz Solís es la hija de del cantautor mexicano Marco Antonio Solís y de la cantante Beatriz Adriana.

Además, es quien inspiró a que se realizara el tema “Chiquilla bonita” uno de los tantos éxitos de su famoso padre.

La única hija del matrimonio formado por Beatriz Adriana y Marco Antonio, estrenó un disco con banda que se título “Ni por interesada”.

Sin embargo, es con el disco “Mi propia historia” con el que verdaderamente decidió meterse de lleno en el mundo de la balada romántica.

"FUENTE: Musixmatch"

Intimidades y verdades detrás de “Mi nueva historia”

Una vez que Beatriz, tras años de terapia dejó el pasado atrás y sobre todo el distanciamiento con su progenitor, decidió que fuera su propio padre el que produzca el material.

“Empezamos con tres temas. Un día me escuchó cantar un tema suyo que cantaba mi mamá (‘Llévame’) y me dijo ‘me gusta tu timbre de voz, quiero darte unas canciones’. Me dio mucha emoción, ¿quién no quiere canciones de ese señorón?; me siento halagada de ser una intérprete más de sus temas”.

Por su parte, a su madre, que es conocida también como “El ruiseñor de Navojoa”, Beatriz la llama su compañera.

“De ella he aprendido muchas cosas. Hemos estado en lo bueno y en lo malo; me enseñó a trabajar duro y ser humilde”.

Beatriz conoce muy bien el mundo de la música y sabe de sobra que la carrera artística no es nada fácil. Le tocó vivirlo con sus padres y también con sus tíos.

“Ambos, mi papá y mi mamá, me han inculcado a ser agradecida con la gente porque sin el público no somos nadie. Hay una cadenita que no se puede romper. Uno no puede olvidar de dónde viene. Y qué mejor ejemplo que mi padre, porque aunque tiene toda la fama del mundo, es noble y sencillo. Lo admiro por ese corazón tan grande que tiene y esa fuerza de voluntad” dijo Beatriz.

Sin dudas, es una de las “herederas” de la historia de El Buki. Claro está que apoya también a sus hermanas - Alison y Marla – hijas del matrimonio actual de su padre con Christian Solís.

Tras grabar “Mi nueva historia”, la hija de El Buki se emocionó mucho. Siente que es un regalo del cielo que la vida le dio para estar más cerca de su padre.

“Seguir la trayectoria familiar es un honor y responsabilidad” y agregó: “Me emocioné al ver que en este evento también estará Álex, porque somos de esta generación de artistas que ahí vamos, ganándonos el cariño del público; les estaré cantando también con mariachis en ese evento”.