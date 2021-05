¿Cuántos años de diferencia hay entre Thalía y su esposo?

La cantante mexicana Thalía asegura que más allá de la diferencia de edad que se lleva con su marido Tommy Mottola, la llama de la pasión sigue encendida.

Luego de más de 2 décadas de matrimonio la cantante reveló cómo logran seguir juntos más allá de que siempre fue señalada por estar al lado de un hombre mucho mayor que ella.

Aunque son una de las parejas más estables del espectáculo, algunos seguidores de la cantante nunca dejan de criticar la relación que tienen al punto de decirles que parecen “abuelo-nieta”.

Pero ese no fue el único adjetivo que recibió en todos estos años Thalía. Cabe recordar que en una oportunidad cuando la cantante publicó una foto de ambos, algunos de los comentarios decían cosas como:

“Claro obvio con todo ese dinero hasta yo me me enamoro, no ma***, es un secreto a voces que Thalía se vendió, es demasiado evidente” o “Adoro a Thalia y creo que ella ama a ese hombre y obvio no necesita su dinero , pero yo preferiría perder a mi mano antes que estar con un hombre tan mayor como Tommy”.

El amor no tiene edad

Por más críticas que la cantante mexicana reciba hace años, este matrimonio sigue firme y más enamorados que nunca. Son 22 años la diferencia de edad entre Thalía y su esposo.

Cabe recordar que se conocieron en una cena en Miami. Ambos fueron presentados por Emilo Estefan.

El 2 de diciembre del 2000 decidieron casarse en Nueva York. Actualmente Thalía tiene 49 años y Mottola 71. Ambos tienen 2 hijos, Sabrina y Matthew.

La realidad, es que aunque se llevan 22 años de diferencia, como ellos también hay muchos otros ejemplos de parejas con esa gran diferencia. Es el caso de George Clooney con su mujer Amal Alamuddin y hasta Harrison Ford con su esposa Calista Flockhart.

Pero claro, las críticas recaen siempre en Thalía porque cuando se casaron ella tenía 29 años y él 51. Eso sí que fue una gran bomba para los fanáticos de la cantante, al punto de llegar a decirle que solo estaba por dinero.

Pero, la diferencia de edades nunca fue un problema para ellos. De hecho lo supieron demostrar construyendo una relación basada en el amor y en la familia.

Vale destacar que en una reciente entrevista para Ventaneando, la cantante reveló el secreto de cómo hasta hoy lograron mantener una relación tan duradera:

"Son muchos años de amor, son muchos años de pasarla bien, de respetarse".

¿Ya sabías cuántos años de diferencia hay entre Thalía y su esposo? ¿Cuál es tu opinión?

Mira cómo se veía Tommy Mottola hace más de 50 años ¡Todo un galán!

Además, te dejamos un tierno saludo de cumpleaños de Thalía a Tommy.