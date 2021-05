Al natural: Thalía se mostró sin una gota de maquillaje a los 49 años

Este próximo 9 de mayo a las 8:00 pm se transmitirá por primera vez en la historia a través de Univisión “Ellas y su música”, un espectáculo televisivo que busca rendir homenaje a las cantantes latinas más influyentes en la industria de la música, organizado por los Latin Grammy’s.

Entre las artistas invitadas se destacan Gloria Estefan, Anitta, Yuri, Chiquis Rivera, Aida Cuevas, Lila Downs y Alejandra Guzmán. Por su parte, la celebridad mexicana Thalía será nada más y nada menos que la anfitriona de la noche. “Me invitaron a ser la anfitriona y estoy honrada, estoy feliz, estoy ansiosa, estoy contenta. Va a ser una gran fiesta”, señaló hace unos días.

En las últimas horas, Thalía ha mostrado la llegada al hotel y lo cómoda que se ha puesto para la preparación de la gran noche. En la previa, la actriz de “María la del barrio” lució sin nada de maquillaje y se vio igual de preciosa que siempre. “Mis amores, ya llegando yo al camerino de “Ellas y su música”” comenzó relatando a través de sus historias de Instagram.

“Estamos organizando todas las cosas. Miren todo esto… miren que cool, ya está todo en preparación. Miren que bellesisíma” contó en su cuenta de Instagram mostrando a su vez todo el set de maquillaje que la esperaba. Y agregó: “Y les quiero compartir unos regalitos que me hicieron llegar maravillosos. Ya me quiero comer estas que las amo profundamente. Una bolsita de sorpresas, no sé qué es, gracias”.

Fuente: Instagram Thalía

Además, contó un detalle que nadie esperaba enseñando unas mancuernas. “Mis pesas claro porque se me olvidaron y tengo que hacer un poquito de brazos antes de mi performance”, confesó. Sobre su cómodo outfit, señaló: “Siempre uso esta misma bata que amo porque es súper cómoda y no me marca el cuerpo cuando hago videos, cuando hago shows, etcétera. Pero hay glamour que no se puede esconder, que todos compartimos amor por las pantuflas de hotel”. Thalía, quien escogió de lunch un pollo tropical, reveló: “Eso sí, me pueden dar todos los lujos y el glamour de hotel pero las pantuflas son la onda”.