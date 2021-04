¿Cómo partió Don Ramón en la vida real?

Casi a 33 años de su muerte, Ramón Valdés sigue vigente en el recuerdo y en el corazón de muchos seguidores fieles del memorable y exitosísimo programa Chavo del 8.

Cabe recordar que Ramón Valdés, más conocido por su personaje “Don Ramón” se fue por primera vez del programa exitoso en 1979 y luego regresó por un breve período en 1981 hasta que tuvo que alejarse en silencio por diferentes razones.

Entre ellas, fue la batalla silenciosa que pocos conocen acerca de cómo murió Don Ramón en la vida real.

Más allá de la famosa vecindad del Chavo -que requirió su rápida salida del programa- su nieto aseguró que al actor no le gustaban los conflictos.

La versión de cómo murió Ramón Valdés en la vida real nunca se supo bien del todo. Sonaron muchos rumores -como la poca relación que tenía con Doña Florinda y encima, apenas existen algunas entrevistas con el actor.

Cabe recordar que falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años. Hace algunos años ante una entrevista, el actor hábilmente evitó hablar de cualquier tema complejo y se detuvo simplemente a hacer bromas con el público.

"No le gustaban los conflictos": Así era Don Ramón

A diferencia de su personaje de Don Ramón, -quien siempre se lo veía dispuesto a pelear, gritar y hasta lanzar golpes contra quien se le pusiera enfrente-, en la vida real, a Ramón Valdés no le gustaban para nada los conflictos. De hecho, demostró que no era tan chinchudo.

Esa, entre otras, fue la razón de su salida de El chavo del 8.

“La presión que ya existía adentro fue suficiente para que él decidiera ya no estar en ese lugar. No se metía en los problemas, no le gustaban las confrontaciones, por eso decidió irse” aseguró Miguel Valdés.

Tras regresar nuevamente al vecindario en 1981 sus compañeros estaban felices.

“Como lo ven ahí, era exactamente igual: un señor cariñoso, lindo, les hacía sus camas de madera a sus hijos, llegó a deber la renta, lo llegaron a correr de las casas” fueron las palabras de Miguel.

Pero, lamentablemente ese regreso de Don Ramón al programa no siguió adelante por mucho tiempo porque el actor comenzó a tener importantes problemas de salud.

Finalmente y en muy poco tiempo esos problemas lo llevaron a la muerte, aunque cabe destacar que antes se marchó porque eligió trabajar sus últimos tiempos con uno de sus grandes amigos, Carlos Villagrán.

Así murió Don Ramón en la vida real

Para quienes no recuerdan cómo murió Don Ramón en la vida real, el actor había sido diagnosticado con cáncer de estómago en 1980. Esa triste enfermedad hizo metástasis en su médula, un fallo que según los médicos, lo desahució.

Aún así, Don Ramón continuó activo –muy a su estilo alegre -durante sus últimos años de vida con su circo y también en televisión. Pero, al poco tiempo ya no podía comer.

El actor, sin embargo, ya internado se despidió en una visita que tuvo de Carlos Villagrán “Quico” en el hospital de México y sin dejar de lado su humor le dijo:

“-Ya no llores, cachetón, allá te espero - le dijo Valdés.

-¿Allá en el cielo, con el Señor? - le preguntó Kiko. Y Don Ramón le respondió:

- No te hagas tonto, allá abajo.”

Así es como murió Don Ramón en la vida real. ¿Lo sabías?