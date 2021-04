Dwayne Johnson: ¿Por qué le dicen "The Rock"?

Un verdadero actor de película. Dwayne Johnson es conocido como “The Rock” en honor a su papá y su abuelo porque estuvieron, al igual que él, inmersos en la lucha libre.

Hace muy poco tiempo revelaron el nombre de la persona que le puso de apodo a Dwayne Johnson “The Rock” (que significa, la roca).

Según Prichard, fue Jim Ross quien, en una reunión de backstage, sugirió que ese apodo sería perfecto para el actor:

"Durante su etapa en Nation of Domination, tuvimos una reunión telefónica para hablar de la situación de Rocky, quien estaba ausente por una lesión de rodilla. Vince Russo no sabía qué hacer con él. Pensamos que encajaría bien en Nation of Domination".

¿Dwayne Johnson es "The Rock"?

Hasta el día de hoy muchos se preguntan si Dwayne Johnson es "The Rock" y por qué. Pues sí, lo son. Pero en la era de Internet, que al día de hoy no deja de sorprendernos, una enorme cantidad de gente llegó a creer que son 2 hermanos gemelos.

Si alguien aún cree que Dwayne Johnson y “The Rock” son personas distintas, lamentamos arruinar su ilusión indicando que ¡No, no lo son!. Sin embargo, debido a la desmesurada búsqueda, es posible que en las últimas horas muchos se hayan cruzado con la doble imagen del actor en las redes sociales.

Para decepción o alegría de sus fanáticos, la imagen es, obviamente con un efecto de Photoshop y sin dudas, una excelente broma.

La realidad es que Dwayne Johnson en España se lo conoce básicamente por su faceta como actor, mientras que en Estados Unidos ya era famoso desde joven por ser un luchador de la WWE.

Esta dualidad laboral es lo que llevó a facilitar que muchos piensen que son 2 gemelos: por un lado Dwayne como actor y por otro, “The Rock” como el luchador.

Todo el trolleo comenzó hace unos años a circular por las redes y básicamente todo lo inició un meme. Precisamente en 2017 un tuitero compartió una divertida conversación que tuvo con su novia y en medio de la diversión se inició esta gran duda.

15 años pensando que eran la misma persona https://t.co/zeDa81Y8rT — uD83EuDD96 (@ClaraLacognata) January 18, 2019

Con el paso del tiempo, la duda pasó a ser una leyenda. Los fanáticos pueden estar tranquilos porque son la misma persona.

Cabe recordar que Dwayne se ganó el mote de “The Rock” en el año 1997 cuando compitió en la WWE y no tiene ningún hermano gemelo, ni siquiera un clon.

