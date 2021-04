The Rock muestra la espectacular presentación de Black Adam y anuncia su fecha de estreno

El actor, fisicoculturista y luchador profesional Dwayne Johnson, conocido popularmente como The Rock, reveló a la audiencia la fecha de estreno de Black Adam, del Universo DC.

Aunque aún no comenzó el rodaje debido a las complicaciones que trajo la pandemia para este tipo de actividades, la estrella quiso llevar algo de tranquilidad al público que esperaba el estreno para este año.



Fuente: Revista GQ



Pese a que no será así, la fecha concreta de estreno está estipulada para el 29 de julio de 2022.

Lo dio a conocer en un clip en donde se divisa el Time Square en Nueva York y unas cuantas pantallas gigantes con el título de la película.

“La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar“, puede escucharse.

La expectativa de los fans crece pero al menos existe un horizonte concreto de que el largometraje verá la luz y podrán disfrutarlo.

Detalles sobre Black Adam

Black Adam es un super malvado concebido en 1945 por Otto Binder y CC Beck para DC Comics.

Es el enemigo de Shazam y sólo quiere venganza contra él. Sin embargo, al ser retomado en la actualidad el personaje se transformó en un antihéroe corrupto en busca de limpiar su reputación y su nombre.

Junto al reconocido actor Dwayne "The Rock" Johnson, participarán en la película Aldis Hodge como Hombre Halcón, Noah Centineo como Atom Smasher, Pierce Brosnan como Doctor Destino, Quintessa Swindell como Cyclone, Sarah Shahi y Marwan Kenzari.

Dirigido por el español Jaume Collet-Serra el film se basa en el guión de Adam Sztykiel. El villano está construido como un personaje que ignora las reglas y desafía los convencionalismos.

La película es un spin-off gracias al éxito de la película Shazam de 2019, protagonizada por Zachary Levi y pretende construir personajes fuertes en torno a este universo. Shazam, por su parte, contará con una secuela en 2023. Crédito foto: Instagram @therock

Sinopsis de Black Adam: una intriga

El origen del héroe se remonta al antiguo Egipto y surge de Kahndaq, pero aún no se conoce si se irá tan lejos ni cuál será la sinopsis del film exactamente.

Quizás se muestre al hombre actual tomando los poderes de Black Adam por error y conformándose como esta especie de antihéroe, o al menos esto es lo que presienten los fans. Es posible, ya que algo parecido fue lo que pasó en Venom de Tom Hardy. Crédito foto: @therock

El mejor momento de Dwayne Johnson

Además de formar parte de Young Rock y Black Adam, Dwayne Johnson es uno de los actores más requeridos de Hollywood.

Pronto hará su aparición en Red Notice con Gal Gadot y Ryan Reynolds, Jungle Cruise con Emily Blunt, The King, Big Trouble in Little China y Doc Savage, entre otras.

Al parecer, con sus 48 años está en su máximo esplendor y él lo sabe. En 2019 se retiró definitivamente como luchador profesional para dedicarle todo su tiempo y esfuerzo a su prometedora carrera artística.