Todas las mujeres que pasaron por la vida de Alejandro Sanz

Independientemente de sus asuntos financieros, el músico Alejandro Sanz siempre tuvo una vida amorosa un cuanto conflictiva. Tras diferentes crisis y sufrimientos amorosos, fueron varias las mujeres que pasaron por la vida del cantante.

Lo último que salió a la luz del artista español fue el millonario y conflictivo divorcio –tras 12 años de matrimonio- con Raquel Perera. Finalmente, después de tantas idas y vueltas llegaron a un acuerdo de divorcio “satisfactorio” para ambos.

No obstante, esta relación no fue la única que llegó a su fin. Pasaron varias mujeres por la vida de Alejandro Sanz. Pareciera que Perera no fue la única por la que el artista habría sufrido por amor.

Por la vida de Sanz pasaron otras mujeres muy importantes. El primer matrimonio que tuvo el cantante fue con Jaydy Michel y con ella tuvo a su primera hija, Manuela. Pero, lo que llevó a romper con ese matrimonio fue un “affaire” con la peluquera de su equipo, Valeria Rivera.

Esto sucedió hace 16 años y como consecuencia de esa aventura extramatrimonial nació su hijo Alexander, a quien reconoció ni bien se enteró que era suyo. El joven fue presentado por el mismo Sanz en pleno concierto. Muy orgulloso no le quitó los ojos de encima mientras cantaba y él tocaba.

Alejandro Sanz rompió más de un corazón

Así como el cantante rompió más de un corazón, también fue quien “sufrió” por amor. Más allá de esas 3 mujeres que pasaron por su vida dándole la oportunidad de convertirse en papá, otras mujeres también lo hicieron provocándole algún que otro “fracaso amoroso”.

Cabe destacar que al menos el cantante siempre fue consecuente con sus aventuras sentimentales reconociendo a sus hijos. Pero, la vida sigue y Alejandro Sanz además de estar bañado de dinero, popularidad y éxitos, su corazón sigue partío tras estos 3 amores rotos que aparecen en su biografía sentimental.

Conociendo al cantante ya no se puede afirmar que una nueva compañía femenina le pueda llegar a durar mucho tiempo. Ojalá que encuentre a “esa” mujer que tantas veces fue el argumento central en tantas canciones románticas de su haber.

Actualmente Alejandro Sanz confesó atravesar un difícil momento que lo hizo público en sus redes sociales y todos los fanáticos quedaron más que sorprendidos.

Pero eso no es todo. Su corazón ahora solitario le permite moverse en las redes libremente como lo hizo hace pocos días apoyando a Arcángel a través de una publicación desde su Twitter personal. No te lo pierdas en esta nota.