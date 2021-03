“Yo mostraría mi cul*”: Alejandro Sanz apoyó a Anitta en el conflicto con Arcángel

Hace algunos días, más precisamente el 8 de marzo que fue el día internacional de la mujer, en las redes fue tendencia un mensaje muy desafortunado que hizo el reguetonero Arcángel sobre una mujer de la industria.

Arcángel apuntó contra las mujeres en general, e hizo una apreciación muy fuera de lugar, por la que luego pidió disculpas. La polémica ponía en el centro de la escena a Anitta, quien había compartido unas fotografías de espalda y en bikini. El cantante escribió para sus seguidores: “Quieres que te respeten como mujer bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”. Estas palabras generaron repudio de inmediato.

Anitta contestó: “Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer... ¿Puedes utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

Este conflicto llegó a todas partes del mundo, y muchos artistas expresaron su repudio y disconformidad ante los dichos de Arcángel. Uno de ellos fue el español Alejandro Sanz que publicó un tweet diciendo: “Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. #Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados”.

Para muchos esto que dijo Arcángel fue una falta de respeto, incluso para algunos colegas suyos de la industria musical urbana. Cazzu dijo en redes: “Es mi obligación como mujer tener que mencionarme y reaccionar ante una situación como esta. Me duele, me enoja profundamente, me siento muy defraudada”. Además, Daddy Yankee lo dejó de seguir en redes sin decir ni una palabra.