De una imprevisible seducción nata, Julio iglesias es el cantante español que más discos vendió en todo el mundo. Siempre rompió con los estándares de cualquier protocolo social desde el primer instante y así se evidencia en su larga trayectoria.

Cuando surge la pregunta de por qué Julio Iglesias es tan querido en España él mismísimo Julio asegura: “Soy un viejo, pero hoy me he levantado chaval” y así se lo repite cada día desde joven.

Independientemente de que el cantante a sus 77 años redujo notablemente sus apariciones públicas por problemas de movilidad, España sigue siendo su lugar en el mundo para seguir estando de alguna manera presente.

No caben dudas que es uno de los artistas españoles más internacionales. Sin embargo, ya lleva 6 años sin dar un concierto en España. A pesar de que en los últimos meses acusó ciertos problemas de salud (especialmente de movilidad), asegura que no quiere aún bajarse de los escenarios.

"Todavía tengo la pasión en mi corazón. Si no canto, mi corazón no late tan fuerte... Cincuenta años en la carretera, de China a Finlandia, es un milagro”, confirmó el galán.

Apreciar su talento es algo que en España no se vacila. Cabe recordar que en el año 1980, Julio declaró en una entrevista de forma visiblemente aliviado: “España ya me quiere. Creía que iba a tener que morir para ser profeta en mi tierra”.

Tras publicar el libro “Entre el cielo y el infierno” en 1981, el periódico France Soir afirmó que el amor que tiene España por el cantante tiene fundamentos. Su triunfo se hacía cada vez más evidente:

“Se dice que soy elegante y que doy la impresión de estar siempre en buena forma. Se habla de mi eterna sonrisa y de mi mano siempre en el corazón, de mi facilidad para que mis canciones sean creíbles para las mujeres, de mi fotogenia, y de que, en mis conciertos, alterno los nuevos éxitos con los viejos. Y que canto al amor, siempre al amor”.

¿Qué es lo que lo hace único a Julio Iglesias?

Ante la pregunta de por qué es tan querido Julio Iglesias en España, surge una respuesta en común que se resume todo a la perfección:

“Lo suyo no es soul, psicodelia, rock, folk, beat. Tampoco canción del verano, bubblegum, sunshine, canción de protesta o crooner. Se trata de algo más personal, carismático y único que termina desatando el culto a su personalidad. Es, desde el principio, un personaje magnético, independiente, con un aura de misterio, cercano y a la vez distante, elitista pero también con la capacidad de conectar con todo el mundo. No es fácil que un Julio aparezca. Es un caso que se da cada mucho tiempo. En su carrera irá perfeccionando ese estilo único, al tiempo que cultiva una imagen irresistible y engrandece así su mito”, indicó el músico Charlie Mysterio, presentador del programa de radio Moscas & Arañas.

Según la mirada de músicos allegados y productores que han trabajado a su lado reconocen que: “independientemente de lo que se pueda pensar, Julio ha controlado personalmente cada milímetro de su carrera. En lo bueno y en lo malo. No hay nada gratuito, todo está meditado y muy trabajado”.

La grandeza de Julio Iglesias nació en España y sigue vigente allí, como en el resto del mundo. Más allá de todas las versiones si lo aman o no, muchos de sus seguidores y fans de toda la vida aseguran que el cantante siempre fue fiel a su país natal.

“Julio Iglesias es uno de los pocos artistas españoles con proyección internacional. Y, además, es un buen artista. En sus declaraciones siempre ha dado pruebas de su enorme amor por España. ¿Qué vive fuera? ¿Y qué? ¿Acaso el mundo no está lleno de personas que viven fuera de su patria y sin embargo la quieren y la echan de menos? Les cuento una anécdota: hace muchos años, el que fue Ministro del Interior, Juan José Rosón, le propuso a Iglesias participar en la campaña de autonomía para Galicia y le ofreció muchos millones por ello. Julio no sólo le dio un corte de mangas, sino que además le dijo que él no hacía política por ningún partido político. Julio Iglesias ama a España”, aseguraron desde su entorno.

