Salma Hayek: el último proyecto que robó su corazón

El nuevo proyecto que le robó el corazón a la actriz y productora mexicana Salma Hayek se denomina Million Gardens Movement. Se trata de ayudar a las familias más necesitadas sembrando frutas y verduras.

Crédito foto: Instagram Salma Hayek

Cabe destacar que Hayek siempre está pensando en maneras de ayudar a las personas, ya sea participando en fundaciones, haciendo labores altruistas o con la producción de alguna película o serie de TV.

Desde siempre se la ve a la actriz contribuyendo con los más necesitados y así es como lo demuestra una vez más en esta oportunidad. Como parte de su trabajo este nuevo proyecto se trata de sembrar frutas y verduras para luego donar 1 millón de jardines a todas aquellas familias que más lo necesitan.

Desde un posteo en su Instagram confirmó cómo será este nuevo proyecto junto a “Million Gardens Movement”: "La fruta o verdura más deliciosa es la que siembras tú mismo o con tu familia. Todos debemos tener la oportunidad de cultivar nuestros propios alimentos".

Una acción que robó el corazón de Salma Hayek

"Es por eso que me uniré a @MillionGardensMovement para donar 1 millón de jardines a familias necesitadas. Ya sea en el alféizar de una ventana o en el patio trasero, juntos podemos crear un mundo más saludable, feliz y sostenible" escribió en otro post de su Instagram.

Así también, Salma Hayek apuntó que para participar de esta acción, se deberá realizar una donación de $10 dólares y de esa manera se ayudará directamente a regalar un jardín.

Una mujer todo terreno

La veracruzana no solo es una mujer que siempre ayuda. A la par, sigue sumando proyectos en su carrera profesional -gracias a su gran talento- que se ve reflejado desde hace muchos años en las pantallas de Hollywood.

Lo cierto, es que a través de sus redes sociales también compartió uno de sus últimos proyectos que se estrenó en la plataforma de Amazon y que, a sus 54 años y con una figura envidiable, apuesta a todo con ese personaje que protagonizará en “Bliss”.

Inmediatamente, como ya tiene acostumbrados a todos sus fans y seguidores, los mensajes estallaron en felicitaciones. Mira el tráiler de su nuevo protagónico como “Isabel”.

Pero eso no es todo. Por si aún no lo sabías es la nueva superheroína de Marvel en “The Eternals” marcando la fase 4 del peculiar universo que tiene fascinado a grandes y chicos. ¡Imperdible!