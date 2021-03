La nueva superheroína de Marvel, Salma Hayek

La bella Salma Hayek se enrola en la lista de superestrellas que interpretan a superhéroes y superheroínas en el Universo del Comic Marvel. Espléndida y tan adorada por su público mexicano (y a nivel global) contamos lo último que se sabe de esta figura tan singular.

El film del que participará la bella actriz mexicana marcará la fase 4 de este peculiar universo que fascina a fans y público en general, a chicos y a grandes.

De esta forma, el tiempo en el que transcurre la historia de Los Eternos (traducido al español) precede todo el Universo Cinematográfico Marvel. Salma se unirá a un elenco que cuenta en sus filas a Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden y Kumali Nanjiani.



La película está programada para estrenarse el 5 de noviembre de este año y traerá el primer beso de una pareja del mismo sexo, entre otras novedades.

Su elenco es diverso y está dirigido por una mujer, Chloe Zao. Todas características que acompañan una época de cambios sociales que, como siempre, el cine refleja.

Para sumar a las expectativas que ya hay por el inminente estreno, Hayek compartió algunos detalles de lo que será su papel, Ajax. Y claro, de la película.

“Tiene un ADN completamente distinto“, dijo acerca del film, que contrasta con otras cintas anteriores de la saga. Entre los detalles contó que se filmó en lugares que podrían parecer “extraterrestres“ y que se rodó de manera diferente a las demás. Al parecer lleva unos efectos de cámara súper novedosos.

“No sé si puedo hablar de lo que hicieron con la cámara, pero no está realizado en su mayoría con grúa“, deslizó en una video charla con Variety.

En cuanto a su rol, Ajax es la líder del grupo The Eternals, un conjunto de alienígenas que vivieron ocultos por mucho tiempo en la Tierra.

La mística de Marvel está más viva que nunca. Y por eso, no le permitieron ver el guión hasta no firmar. Salma detalló que hasta que no rubricó su nombre en el contrato no tuvo ningún detalle de la historia y que sólo después pudo adentrarse en la trama. “Eso fue inquietante“, admitió.

Confesó, también, que antes de la propuesta no sabía de estos super héroes, y cuando se mostró curiosa, la información tardó aún un poco más, tras un blindaje total: hasta que estuvieron seguros con fecha y hora de rodaje de que interpretaría a Ajax.

Ajax, de hombre a mujer

Su personaje ha sido modificado con respecto al Comic original. La nominada directora al Globo de Oro Chloe Zhao tendrá por delante el desafío de dirigir la interpretación de una heroína en lugar de un rol masculino, con fe de que esta mujer empoderada y al frente de este grupo singular resulte inspiradora para la audiencia.

Será la única capaz de hablar con “Los Celestiales“. Y su voz será clave en todo momento para la historia.

Salma, al conocer finalmente los detalles de su lugar en la película, se dijo ante este reto: “Voy a poder ser la madona en esta también. Puedo interpretar eso“.

Así, posteó en su cuenta de instagram súper feliz: “Estoy muy entusiasmada de unirme a la familia Marvel como Ajak, la madre de todos los Eternos. Solía ser el padre de todos los Eternals pero chicas...este es nuestro tiempo!!!“.

Sin embargo, no faltaron las voces disonantes que protestan acerca de los cambios que propone la película por parte de los fanáticos conservadores. También la criticaron por su estatura pero ella no se mostró preocupada: “Me dijeron nunca lo vas a lograr aquí. Y aquí estoy actuando“.

Además, el personaje tira por la borda todos los estereotipos. “Ajax no es sexy en lo más mínimo. Me han hecho bullying toda mi vida por ser bajita y de pronto, no importa, eres superheroína de Marvel“, bromeó.

Simplemente no podemos esperar a ver su prometedora interpretación en pantalla.