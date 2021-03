Enrique y Julio Iglesias: una relación difícil de comprender para el público

Desde siempre la convulsa relación padre-hijo que tuvieron Enrique y Julio Iglesias fue para todo el mundo difícil de comprender. Sin embargo, cada vez que se ven, siempre aclaran cuánto se quieren. Tanto Julio Iglesias como su hijo Enrique, además, son de los personajes más queridos en España, México y el mundo.

Cabe recordar que todo comenzó cuando salió el primer disco de Enrique Iglesias que incluía éxitos como “Experiencia religiosa” y “Si tú te vas”. Llegó a vender más de un millón de unidades en solo 3 meses y claramente dejó a todo el mundo atónito, incluido su propio padre.

Para ese entonces se decía que era muy difícil que cualquiera de sus hijos pudiese lograr ser una gran figura del pop y triunfar sin verse devorado por la sombra paterna. Sin más, el propio Julio Iglesias fue que se enteró casi a la misma vez que el resto de la gente de que su pequeño Enrique ya era cantante.

Julio, al enterarse y sin dudarlo, le dijo a Enrique: “¿Qué haces? ¿Tú estás loco? ¿Por qué has hecho esto sin decirme nada?” así fue como lo contó Enrique Iglesias en una entrevista.

Julio Iglesias y Enrique Iglesias: una relación conflictiva

Cabe destacar que Julio es un hombre que suele hablar poco de estos temas, sin embargo en el año 2007 se sinceró con el periodista peruano Jaime Bayly y en una entrevista contó: “¡Yo sé sobre esto, no vas a poder conseguir nada sin mí!”, es lo que le dijo a su hijo Enrique.

A esto, su manager Fraile terminó de confirmar la escena: “Julio escuchó el disco y estaba molesto y decía: “Esto es un desastre, no me gusta nada”. “No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender”.

Pero, la vida le dio un revés positivo a Enrique de repente y su disco empezó a vender sin límites. Así fue como finalmente Julio se sintió mal, lo llamó y le dijo: “¡Has vendido un millón porque eres mi hijo!”.

Por su lado, Raúl López, Director de Sony Music, también conocía esta compleja relación que había en esos momentos entre Julio y Enrique y comentó: “Lo que a Julio le molestó fue que Enrique no entrase en la industria musical de su mano” agregando: “He trabajado con los dos y puedo decir que son bastante parecidos, solo que Enrique es una versión 5.0 de Julio. Habla inglés perfecto, tiene la forma física de un deportista y ha heredado su maestría para las relaciones públicas".

Igual se quieren

Si hay o no una rivalidad entre padre e hijo no es comprobable, pero sí se puede decir que los dos tienen en común haber sabido mudarse de género para adaptarse a los nuevos tiempos.

Por su parte, Enrique explicó en una oportunidad: “Yo no he tenido una relación mala con mi padre” solo que: “Nuestra relación es muy difícil de explicar, porque cualquier persona que la analice desde fuera podría imaginarse que no nos llevamos bien porque nunca nos ha visto juntos y porque nunca ha venido a un concierto mío, porque me marché de casa muy joven y nunca regresé…”.



También agregó: “La gente no nos ve mucho juntos, entonces pueden pensar: se llevan mal". Sin embargo: "Pero si escucha una conversación por teléfono que tenemos de dos horas, me hace llorar porque me toca fibras muy importantes. Probablemente sea esa clase de chiquillos que pueden ser rebeldes con causa. Nunca fui un padre muy apegado a mis hijos. Estaba siempre viajando, no tuve ese tiempo necesario para estar más dentro de ellos. Para mí, un padre es un señor que lleva al colegio a su hijo”.

Queda perfectamente claro que la relación entre Enrique y Julio Iglesias fue difícil de comprender para el público, pero entre ellos y a su manera, se quieren.



