Los 2 episodios que marcaron la carrera de Antonio Banderas para siempre

Antonio Banderas es la cara española de Hollywood más reconocida desde los 90. Fueron 2 episodios los que marcaron su carrera para siempre y así fue como el rumbo de sus actuaciones tuvo muchos altibajos como la misma vida también.

Hoy, a sus 60 años el actor nacido en Málaga además de celebrar que superó la covid-19 con una foto que fue furor puede reconocer que cuando partió de su pueblo natal muy joven, iba en búsqueda de sus sueños desconociendo del todo qué podía llegar a ser su vida.

En su primera obra de teatro, fue cuando el director Pedro Almodóvar lo vio y le dijo: “Tienes una cara muy romántica, deberías hacer cine algún día". Esa fue, sin dudas, la frase (y uno de los episodios) que marcó el destino de Banderas para siempre.

Con el pasar de los años siguió acrecentando su experiencia en el cine hasta que en 1989 viajó a los Oscar por la nominación de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. Allí fue que conoció a Melanie Griffith con quien 6 años más tarde, fueron marido y mujer.

Tras largos 20 años de matrimonio y una hija en común, en 2015 llegó la sorpresiva separación. Su vida con el tiempo se fue convirtiendo lentamente en una vorágine de trabajo y variadas películas probando la miel del éxito. Pero, el cuerpo le terminó pasando factura.

Ya en compañía de su actual pareja Nicole Kempel, el actor sufrió un ataque al corazón en 2017. Gracias al auxilio inmediato de Kempel fue que Banderas salvó su vida, pero ya nada fue lo mismo. De sentir que su carrera iba en declive, por lo contrario las puertas comenzaron a abrirse.

Precisamente en la increíble interpretación que tuvo en “Dolor y gloria” junto a Almodóvar nuevamente, es que le valió el premio Goya. Su discurso fue contundente y determinante acerca del hecho de sentirse vivo.

Ya de nuevo en España en su pueblo, Málaga, hizo honor a su actual vida en una entrevista para The New York Times y dijo: “Ese evento cardíaco es probablemente una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida".

No caben dudas de que ese fue el segundo episodio que marcó la carrera de Antonio Banderas, una vez más.