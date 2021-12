Así luce actualmente Angelina Jolie a sus 46 años

Angelina Jolie es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidense que es dueña de un brillante talento. Gracias a estos grandes dotes artísticos ha participado en grandes películas de Hollywood siendo así una de las actrices más queridas por el público mundial.

Por su parte con 46 años de edad, la protagonista de "Maléfica" posee una espectacular belleza que a diario continúa cosechando seguidores de todas partes del mundo que no paran de alabar a la talentosa artista. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente se llevó las miradas de todos en la alfombra roja de la premier de "The Eternals".

Recordemos que este 2021 no empezó de la mejor manera para la ex esposa del actor estadounidense, Brad Pitt, ya que estuvo bastante alejada de todo el mundo y eso preocupó a sus seguidores. Por suerte esto ya quedó atrás y como mencionamos en el párrafo anterior los protagonistas de esta nueva película de Marvel están yendo a las diversas presentaciones de la misma por varias ciudades de todo el mundo. Debido a ello hay una gran expectativa de lo que será este nuevo filme ya que hasta el momento posee muy buenas críticas.

Por su parte desde agosto de este año Angelina Jolie tiene una cuenta oficial de Instagram donde comparte diversos momentos de su vida laboral y personal. En esta ocasión la ex esposa de Brad Pitt publicó una serie de fotos de su encuentro con las autoridades de Washington que dejó en evidencia lo bella que se ve actualmente como así también lo comprometida que está con su causa para ayudar a los que más lo necesitan.

"Es un honor para visitar Washington, DC, con Zahara, trabajando con defensores y legisladores para modernizar y fortalecer la #ViolenceAgainstWomenAct para incluir protecciones para la salud y seguridad de los niños, comunidades de color, tribus, sobrevivientes LGBTQ, áreas rurales y todos los sobrevivientes. Necesitamos reformas que incluyan capacitación judicial, procesos judiciales informados sobre el trauma que minimicen el riesgo de daño a los niños, otorguen programas de tecnología para detectar hematomas en todos los tonos de piel y creen una recopilación de evidencia forense imparcial, y protecciones para los más vulnerables". Este fue el mensaje que compartió Jolie en su cuenta oficial de la camarita.