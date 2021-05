Destruida: Angelina Jolie enfurecida con la corte por silenciar a sus hijos

Angelina Jolie, actriz, directora, guionista, productora y activista, se encuentra en una dura batalla legal con su ex esposo Brad Pitt por la custodia de sus hijos. Jolie es una multipremiada actriz ya que ha recibido dos Premios Óscar, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. No obstante su gran fama y éxito no son suficientes para contrarrestar su infelicidad causada por su ex esposo quien habría maltratado físicamente a la artista.

Por su parte Brad Pitt, actor, modelo y productor de cine, ha salido victorioso del reciente juicio por la custodia de sus hijos ya que ha logrado obtener la custodia compartida con Angelina. Sin embargo, la actriz afirma que siente que el sistema judicial de California le ha fallado al no permitir que sus hijos testifiquen en el juicio. Luego de casi cinco años de guerra, Pitt logró que el juez optara por la custodia compartida aunque Jolie ha prometido seguir luchando.

Para defenderse, recientemente Angelina Jolie presentó una supuesta evidencia de abuso doméstico por parte de Brad a la corte que permanece sellada. Una fuente reveló a “Page Six” que quienes apoyan a la actriz piensan que “Es triste que la gente de Brad se esté regodeando con una posible victoria cuando vencer a un sistema que existe para proteger a las familias y los niños de problemas que dañan su bienestar no es algo de lo que presumir".

Además la fuente también agregó que: “El meollo de esta disputa no ha sido mantener a los niños separados de su padre, ha sido Angelina pidiendo cuidado para su familia […] sus motivaciones nunca han sido negarles a los niños una relación con su padre". Esto se contradice con las acciones legales tomadas por Jolie ya que ella buscaba obtener la custodia absoluta de sus hijos. Por otro lado, una fuente cercana a Brad alegó que Angelina "Había utilizado a los niños como herramientas durante el proceso [judicial]"

Imagen: ABC

Frente a la nueva evidencia presentada por los abogados de Angelina, la actriz está esperando una nueva decisión de la corte de apelaciones la cual que podría significar que la decisión sobre la custodia podría ser anulada. La fuente cercana a Brad dijo que el actor solo quiere "Pasar más tiempo con sus hijos, para asegurarse de que estén sanos, felices y cuidados". Además agregó que "El proceso no ha terminado, y en cada paso del camino Angelina ha recurrido a tácticas extremas para tergiversar su historia [a los medios] y destruir a cualquiera que vaya en su contra. Y al final del día, todas estas personas encontraron que Angie no era creíble. Ella pensó que se presentarían cargos contra Brad después del incidente del avión […] y afirmó que Brad le debía millones en apoyo, lo cual no era cierto".