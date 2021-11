Cómo continúa el estado de salud de Sara Carbonero en 2021

En 2019, Sara Carbonero fue diagnosticada con cáncer de ovarios y, si bien, se estaba recuperando plenamente, a principios del 2021 sufrió una recaída. Por este motivo, la modelo española se sometió a una operación en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid y se mantiene optimista respecto a su salud.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez, me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días, en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, contó en Instagram en mayo de 2019, en relación a que pocos días antes, su ex esposo, Iker Casillas, había sufrido un infarto por el cual fue hospitalizado.

Y agregó: "Todo ha salido muy bien, afortunadamente, lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien".

Al poco tiempo de empezar el tratamiento en la Clínica Ruber, a Carbonero la operaron y, según el informe de su médica, todo estaba en condiciones y no tenía porqué haber complicaciones. La familia se instaló en Madrid para continuar el tratamiento, sin dejar de lado sus obligaciones laborales.

La recaída de Sara Carbonero: ¿Cómo está hoy?

Cuando todo parecía marchar bien, el pasado 5 de febrero fue hospitalizada por una recaída en su cáncer de ovarios y tuvo que ser intervenida rápidamente. La noticia se conoció cuando se ausentó a Radio Marca, donde trabaja como locutora en el programa "¡Qué el baile no pare!" desde el 2020, y sus colegas guardaron silencio de los detalles para respetar su intimidad.

Durante este proceso, estuvo a su lado Iker Casillas, de quien aún no se había separado, su madre, su hermana y una de sus mejores amigas. Por pedido de la modelo, ningún familiar dio detalles de lo ocurrido, pero para llevar tranquilidad, aseguraron que su estado de salud era óptimo y se encontraban todos positivos.

Ahora, Sara Carbonero se encuentra radiante y en plena recuperación, sin ningún contratiempo. En medio de esta intensa lucha por su salud, ella y Casillas decidieron terminar su relación de 11 años en buenos términos y, aunque no revelaron muchos detalles, aseguraron que quieren tener un buen vínculo por el bien de sus hijos Lucas y Martín.

“Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Nuestra prioridad es, desde el carin~o y el compromiso, compartir el bienestar y la educacio´n de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”, expresaron ambos en un comunicado en las redes sociales.

Actualmente, la presentadora está en pareja con el cantante español de flamenco Kiki Morente. La primera vez que se los vio juntos fue el pasado octubre en Madrid, cuando Carbonero asistió a uno de sus shows y, aunque ninguno de los dos dio declaraciones, sin duda, la modelo se encuentra disfrutando de la vida. ¿Te gusta esta pareja?