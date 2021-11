La foto de Danna Paola que preocupó a sus fans

La cantante Danna Paola se encuentra en pleno auge de su carrera y todo lo que comparte en las redes sociales trasciende fronteras. Ahora, sus fanáticos se encuentran preocupados por su estado de salud. por una foto que publicó la artista en su Instagram y que tuvo casi 2 millones de likes.

La mexicana se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, para participar de los Latin Grammy 2021 que se llevarán a cabo en el MGM Grand Garden Arena el próximo 18 de noviembre. En el último tiempo cambió su look, posiblemente por las presentaciones que debe hacer, pero además de estar rubia, también se la vio mucho más delgada.

Danna Paola tiene preocupados a sus fanáticos

Muchos famosos se encuentran disfrutando de Las Vegas como de las instalaciones de sus lujosos hoteles y, en el caso de Danna Paola, publicó muchas fotos de los increíbles outfits con los que va a los ensayos. Pero una imagen llamó la atención: la cantante de 26 años lleva el pelo muy corto, con un top que deja al descubierto su abdomen y un pantalón negro de cuero.

Sin duda, la joven está mucho más delgada y encendió las preocupaciones, pero ella aún no se pronunció sobre el tema. "Estás muy flaquita", "Me preocupa su peso, se la ve muy delgadita", "Hace tiempo no se ve bien, tendrá un problema de salud", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Qué se sabe de los Latin Grammy 2021?

Este evento de música recibirá a los exponentes latinos más destacados del año como Nicky Nicole, Nathy Peluso, Mike Towers, Gloria Estefan, Mau y Ricky, entre otros. Danna Paola compartirá el escenario principal con C. Tangana y Ozuna, pero también habrá presentaciones de estrellas como Maná, Juanes, Bad Bunny, Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

Cabe recordar que, luego de muchos años, Aguilera volvió a sacar una canción en español y se trata de "Pa Mis Muchachas", en la que unió voces con las latinas Nicky Nicole, Nathy Peluso y Becky G. Aún no se confirmó cuál será su presentación en esta entrega de premios, pero no sería casualidad que interpretará su nuevo tema.

Los Latin Grammy 2021 se podrán ver en la página web de Univision, pero también en sus cuentas oficiales en Facebook y YouTube. En el caso de los países de Latinoamérica, podrán sintonizarlo por TNT, un canal que acostumbra transmitir este tipo de galas como los Premios Oscar.