Danna Paola encandiló nuevamente a Instagram con su silueta perfecta

Danna Paola se encuentra muy feliz tras el estreno de su más reciente colaboración musical titulada "Cachito". La cantante, actriz, modelo y compositora mexicana prestó su voz para esta canción realizada en conjunto con el dúo Mau y Ricky.



Esta mencionada canción de Danna ya cuenta con más de 2.5 millones de visualizaciones en la popular plataforma YouTube. "¡BOOM! #CACHITO Mau y Ricky ¡ufff! Ustedes se llevaron un cachito mi corazón desde el día 1 ¡No puedo creer que WE DID IT! Tenemos esta increíble canción juntos !Y tengo que agradecerles demasiado! Gracias por creer en mi música, gracias por su amistad, su bella persona, su talento y su vibra tan increibleeeee !!Los amooooooo!!, !LEGGOOOO!” escribió la azteca en sus redes sociales para promocionar su hit.



En las últimas horas, Danna Paola compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara, desde las calles de la ciudad de Los Ángeles, California. La oriunda de Ciudad de México lució una musculosa negra y un legging batido de color violeta . Además, la azteca complementó su look con su cabello suelto, lentes de sol oscuros, un gran collar dorado y un delicado make up.



"Si me extrañas a mi… dame un call ALO?" fue el corto y simple texto que eligió Paola de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Danna Paola



Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de “Mala Fama” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 172 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles followers en su mencionada publicación, hacia su look escogido y su increíble hermosura.

Fuente: Instagram Danna Paola