Todo lo que la soltería hizo por Adamari López

Desde bajar de peso y separarse de Toni Costa, a muchos otros cambios internos también, la soltería le hizo muy bien a Adamari López en este último año. La conductora demostró que a pesar de todo lo vivido, es capaz de todo lo que se propone y se la ve más bella que nunca.

La soltería favoreció a Adamari López

No sucede en todos los casos, pero en Adamari López, parece que sí. La soltería en la conductora de "Hoy" hizo de una mujer de 50 años, admirable. En este año, demostró que fue capaz de superarse a sí misma.

Tras haber padecido cáncer, separarse de Toni Costa y sobrellevar su vida como una madre soltera, la actriz esta vez no se compadeció de ella misma y salió adelante buscando nuevas herramientas para conseguir mejorar su calidad de vida.

De la misma manera, vale recordar que hasta fue juzgada en las redes sociales y tuvo que salir a dar explicaciones no solo de cómo bajó de peso, sino los motivos de por qué se había separado del bailarín español.

A Adamari López, ¿la critican por estar soltera?

Adamari López volvió a la soltería luego de estar 10 años en pareja con Toni Costa, el padre de su única hija. Cabe recordar que todo indicaba que, luego de su divorcio con Luis Fonsi, la conductora al fin había encontrado al amor de su vida. Sin embargo, todo terminó y cuando pasó, despertó muchas críticas en las redes.

No obstante, una vez más, como lo hizo siempre, confesó que esta vez se encontraba más segura que nunca de ella misma. A través de un video que compartió en su Instagram, declaró:

“He decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero, como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”.

"FUENTE: Nueva Mujer"

Aunque en todos estos meses ha salido a dar muchas explicaciones, no se puede negar que a la conductora de "Hoy" se la ve mejor que nunca. De hecho, llegó a confesar que esta vez pudo sola luchar contra su mayor adicción, que es la comida.

No le fue nada fácil comenzar con un entrenamiento y una alimentación saludable para deshacerse de esa adicción que arrastraba desde hace años.

Aun así, Adamari López demostró que la soltería le viene muy bien, porque lo logró y los cambios están a la vista. ¿Tú la apoyas? ¿O preferirías verla en pareja?