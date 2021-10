Thalía y más famosos que se suman al reto de "El juego del calamar"

La nueva serie coreana que está triunfando en la plataforma Netflix, sin dudas es “El juego del calamar”. Con su controversial sistema de participar y llegar a ganar, son varios los famosos que ya se están sumando a este nuevo reto viral.

No obstante, los seguidores de Thalía no se esperaban ella también se sumara. Pero, quienes la conocen bien, saben que la mexicana no se quedaría atrás de algo que está revolucionando las redes.

Thalía se sumó al reto de "El juego del calamar"

Así fue que Thalía y otros famosos se sumaron al reto de “El juego del calamar”. En este caso puntual, ella misma compartió en su Instagram un video mientras lo hacía:

"Luz verde, luz roja" se llama el desafío y consiste en que los jugadores se mantengan quietos o -según lo indica una muñeca de sensores – que sigan en movimiento.

La cantante de "Amor a la mexicana" no tuvo mejor ocurrencia y creatividad, como es su costumbre, y se vistió con el mismo atuendo que tienen los personajes en la serie. Sí, así como lo leen. La actriz fue con todo hacia este reto y se dispuso a jugar para ganar hasta que sonó su canción "Piel morena".

De seguro, nadie se esperaba el final del video. La misma mexicana dijo: "Todo iba bien hasta que me pusieron la rola #PielMorena" y enseguida empezó a moverse al ritmo de su canción.

No podía ser de otra manera, el video rápidamente despertó una serie de muy divertidos comentarios de parte de sus seguidores. Entre varios de ellos se destacaron algunos que la aman y a su vez la apoyaron: "Confieso que también me movería a bailar sus canciones", "gracias por hacerme reír en un momento difícil Thalía nunca cambies" y "hasta volviste loca a la pobre muñeca".

Hay que mencionar que debido al alcance masivo de la serie de Netflix, muchos famosos a lo largo del mundo han decidido sumarse al reto de "El juego del calamar". En este sentido, la tira está llegando a millones de espectadores y en las redes sociales de mayor tendencia – como TikTok- se ven todo tipo de "challenge" asociados a esto.

Sin dudas la nueva serie coreana se ha popularizado en Netflix de tal manera, que nadie se quiere quedar afuera. Para quienes aún no saben de qué se trata, en esta nota te enteras de todo.

Y tú ¿Ya te sumaste a este reto viral?