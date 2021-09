Cinco cosas que no imaginabas sobre El juego del calamar, la serie éxito de Netflix

El juego del calamar es una serie coreana original de Netflix que cuenta la historia sobre 456 personas con problemas de dinero que participan en juegos misteriosos para ganar un premio de 45,6 mil millones de wones. Los participantes participan de diversos juegos de niños solo para darse cuenta de que el costo de perder es la muerte. Así, se desarrolla una emocionante aventura mientras los jugadores intentan sobrevivir a cada desafío y ganar el gran premio en efectivo.

1. El origen del título título

El creador y director Hwang Dong-hyuk explicó de dónde viene el título de la serie: "El juego del calamar es un juego que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy".

2. Todo comenzó en 2008

Dong-hyuk comenzó a escribir el primer borrador de El juego del calamar en 2008, mucho antes de algunas de sus películas exitosas como Silenced y The Fortress: "Estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en 2009. En ese momento, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento". En este sentido, el realizador también reveló que tuvo toda la libertad creativa para trabajar como quería gracias a Netflix, unos 10 años después.

3. No es como otros programas de supervivencia

A pesar de algunas similitudes percibidas con otros programas de género de supervivencia, El juego del calamar tiene rasgos únicos que lo distinguen. Dong-hyuk comentó al respecto: "La esencia de los juegos de supervivencia es el nivel de entretenimiento que se ve a través de ellos y ver cómo los participantes luchan por ganar estos juegos. En cuanto a los factores diferenciadores, diría que la simplicidad de las reglas. No se gasta mucho tiempo ni energía en comprender las reglas; es muy simple. En lugar del juego en sí, El juego del calamar se centra en cómo actúan y cómo responden a lo que les sucede. Por lo general, miramos a los ganadores en los juegos de supervivencia, pero en El juego del calamar, miramos a los perdedores. Sin perdedores, no hay ganadores".

4. Sus personajes

Con 456 participantes, no es de extrañar que haya personas con diferentes estilos de vida. Gi-hun (Lee Jung-jae) es una divorciada que lucha contra el fracaso empresarial y las deudas. Su amigo del barrio Sang-woo (Park Hae-soo) fue a una prestigiosa universidad y trabaja en una empresa de inversión, pero termina en una situación difícil. También está Sae-byeok (Jung Ho-yeon), una desertora norcoreana que se esfuerza por reunir a su familia. Otros personajes interesantes incluyen a Deok-su (Heo Sung-tae) que es un gángster y Jun-ho (Wi Ha-jun), un oficial de policía que descubre los juegos mientras busca a su hermano desaparecido.

5. Su nivel de producción

Además del factor de entretenimiento, hay mucho simbolismo que apreciar. Toda la serie es una alegoría destinada a simbolizar la competitiva sociedad contemporánea en la que vivimos. La forma en que los humanos cambian como adultos a través de la sociedad se refleja en cómo los juegos de niños inocentes se transforman en algo aterrador y mortal. Los actores también destacaron los decorados detallados y el hecho de que el director no se basó en gran medida en los gráficos por computadora, optando por decorados realistas y a gran escala. Por último, la música refleja lo que escuchaban los niños en los años 70 y 80, lo que resulta en un sentimiento nostálgico y familiar. Todos estos atributos se unen para una experiencia envolvente y cautivadora.