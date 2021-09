Este es el grado de estudios que logró Thalía

Thalía nació en la ciudad de México el 26 de Agosto de 1972 y es la más pequeña de 4 hermanas, Laura, Ernestina, Federica y Gabriela. En su casa la apodaban “Yuya”, porque desde pequeña la famosa artista ya mostraba todo su talento.

Con tan solo un 1 año participó en la producción de un comercial de refrescos para la televisión y sin dudas, fue el inicio de todo. Ante la incertidumbre de cuál es el grado de estudios que logró Thalía, además de sobresalir en el mundo del espectáculo -por ser una artista multidisciplinaria- nunca dejó de querer aprender.

A lo largo de su exitosa carrera profesional ha conseguido desarrollarse en varias y distintas facetas. De hecho, ha demostrado ser una destacada cantante, actriz, presentadora de programas de radio y televisión, empresaria, diseñadora de moda, editora, compositora, productora y modelo.

Es admirable, pero Thalía no solo tiene un gran mérito por ser una artista polifacética, si no por que llegó a triunfar en todas y cada una de ellas y la realidad, es que no cualquiera lo logra, de hecho es una de las artistas más premiadas y reconocidas del mundo.

En cuanto al grado de estudios, se asegura que a los 4 años comenzó a tomar clases de ballet en el Conservatorio Nacional de Música de México y asistió al Liceo Franco Mexicano, donde aprendió a hablar francés con mucha fluidez.

Sus comienzos fueron con su aparición en Televisa mientras acompañaba a su hermana mayor que era actriz. Inició definitivamente su carrera artística a los 11 años cuando ingresó al grupo Din Din y ya a los 12 se presentó como solista en un famoso festival mexicano llamado “Juguemos a Cantar”.

Tras diferentes participaciones en telenovelas, producciones discográficas exitosas y destacados reconocimientos como premiaciones hasta recibir una estrella en el Paseo de la Fama en reconocimiento a sus éxitos, su vida personal nunca se detuvo.

Sin dudas, más allá del grado de estudios que logró Thalía o no, demostró que es una artista con mucho talento, que trabajó y se dedicó de forma disciplinada para ser quien es hoy. ¿No crees?