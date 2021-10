Fue en el 2018 que la presentadora y actriz Adamari López estuvo internada más de 2 semanas por una complicación respiratoria que sufrió por consecuencia del virus de la influenza.

En ese momento, quien era su esposo, Toni Costa, publicó un video muy tierno de su hija donde expresaba el deseo de su pronta recuperación para que regrese a la casa. En dicho video se la veía a la pequeña Alaïa y a Toni diciendo: "Que mami se cure, por favor, que ella está llorando".

Cabe recordar que cuando Adamari López estuvo internada en Miami, en uno de sus peores estados de salud, todos –incluidos sus colegas- estaban muy consternados a la espera de que todo concluyera.

Adamari López internada en Miami por su estado de salud

Cabe recordar que fue la propia Adamari López, quien en ese momento anunció, como acostumbra a través de sus historias de Instagram, que no se encontraba en buen estado de salud. Por consecuencia, debía ingresar de emergencia a un hospital de Miami y ocuparse de lo que le estaba pasando.

"Me he sentido súper malita en estos días y no me queda otro remedio que venirme a poner suero" es lo que les dijo Adamari López a sus seguidores. Durante el tiempo que estuvo internada, la conductora aseguró que hizo todo lo posible para recuperarse y salir cuanto antes.

Por su parte, el entonces esposo Toni Costa escribió también para dejar tranquilos a todos sus seguidores y seres queridos: "No le queda otra que estar allí, tranquilita, obedecer a los médicos y poner de su parte, que es muy importante para que el pulmón se vaya recuperando".

Tras el momento difícil e inesperado que tuvieron que vivir en la espera, los portavoces de Adamari luego salieron a declarar que la presentadora se mantenía muy positiva deseando recuperarse rápidamente para volver a su vida cotidiana.

Este fue uno de los tantos momentos que tuvo que pasar Adamari López cuando estuvo internada en Miami y se podría decir, que no fue el peor momento de su vida, cuando se recuerda la grave enfermedad que padeció.

Una luchadora, como siempre lo ha demostrado. ¿Recuerdas ese momento de Adamari López? Nosotros te lo compartimos.