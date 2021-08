Adamari López, hoy a sus 50 años se la puede ver más guapa y fortalecida que nunca. Adamari López Torres es su nombre completo. Una actriz querida y respetada. Actualmente es presentadora de la televisión puertorriqueña y se hizo muy famosa por su participación en varias telenovelas.

En México, no hay dudas que su reconocimiento fue a partir de la telenovela "Amigas y rivales", del año 2001. A partir de allí, disparó su fama.

Muchos se preguntan en qué consistió la grave enfermedad que sufrió Adamari López y de esto se trataba, dos situaciones difíciles de sobrellevar.

Fue un golpe durísimo. En 2004 cuando Adamari López hacía su anuncio del compromiso con el intérprete de "Despacito", casi al mismo tiempo le detectaban un tumor cancerígeno en el seno izquierdo.

"FUENTE: La Opinión"

Fue ella misma quien luego contó en detalle cómo vivió la dolorosa ruptura amorosa con el famoso cantante Luis Fonsi en medio del diagnóstico de cáncer de mama que le había aparecido. Entre el fin de la relación y el inicio de su enfermedad, la conductora contó que le costó su salud tanto emocional como física.

Sus palabras textuales –haciendo referencia a su separación- fueron: “un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”.

Cabe destacar que la puertorriqueña siempre tuvo la imagen de ser una mujer que se ha enfrentado a numerosos retos y de hecho, así lo ha sido. Algunos incluso la han puesto en riesgo, pero siempre consigue sentirse feliz y seguir adelante a pesar de todo.

En una oportunidad, le confesó a la periodista de espectáculos María Celeste Arrarás para su canal de YouTube: “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”.

Al día de hoy, se sabe que el divorcio que vivió con Luis Fonsi fue considerado uno de los más escandalosos y dolorosos en el medio del espectáculo hispano. Incluso, llegó a confesar que tuvo que recurrir a apoyo psicológico.

En cuanto a su enfermedad y cómo la enfrentaría en ese mismo momento, aseguró: “Tenía la tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y que tenía un batallón de gente alrededor de mí que me iba a aguantar durante ese proceso, que me iba a acompañar”.

La presentadora tuvo mucho valor en su momento, y para despejar todas las dudas que iban surgiendo, reveló para el programa Un Nuevo Día, que además de padecer toxoplasmosis también tuvo influenza. Esta última enfermedad, casi le cuesta la vida.

Contó que todo empezó con una molestia en la garganta y que fue empeorando con el pasar de los días, pero en vez de atenderse, se auto medicó. Así fue que se alejó durante meses de las cámaras para recuperarse. Entre idas y vueltas también surgía una vez más el compromiso con Tony Costa. Sin embargo, una vez más, Adamari tuvo que salir adelante sola.

Así se la puede ver ahora, radiante y fortalecida de haber superado tantos momentos difíciles. Más guapa que nunca, ella sigue siendo un gran ejemplo de mujer. ¿Tú que crees?