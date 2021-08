Adamari López presumió toda su hermosura con un minivestido

Adamari López brindó una entrevista al diario español “La Opinión” y habló sobre los rumores de que se realizó una operación para bajar de peso. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital” desmintió la actriz y presentadora de televisión de 50 años.

“(Mi motivación) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras (aproximadamente cuatro kilos y medio), y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien” amplió Adamari.

Este jueves pasado, la cuenta oficial de Instagram del magazine de Telemundo compartió una fotografía de Adamari López que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En ella se puede ver a la chaparrita posando en el set del fresco matutino luciendo un elegante minivestido con pliegues y vuelos de color verde petróleo, su cabello suelto y alisado; y un delicado make up.

“@adamarilopez super chic con su look de #hoyDia ¿Qué les pareció?” fue el texto que eligió la cuenta de Instagram para acompañar la postal de la ex pareja de Toni Costa.

Fuente: Instagram Hoy Día

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la bella López se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 40 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Humacao, Puerto Rico, es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales y eso queda demostrado en cada una de las publicaciones donde aparece ya que se viralizan de fácil manera.