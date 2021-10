La ex de Maluma lució unas transparencias que detonaron las redes sociales

No hay dudas de que la modelo y bailarina de 29 años, Natalia Barulich cuenta con un talento y una simpatía inigualable. Una combinación que le ha ayudado a convertirse en una de las modelos más cotizadas del momento. Su popularidad se ha visto reflejada a través de sus redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus fans reaccionan de manera inmediata.

La carrera de Natalia se encuentra en un gran momento y una vez más ha conquistado a todos sus fans al participar en el videoclip de la brasileña Anitta del tema "Loco". Esta producción se llevó a cabo en un ambiente de nieve donde demostró que además es fan de los deportes extremos.

Hace algunas horas atrás, la ex de Maluma, compartió en sus estados de su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella que acaparó las miradas de todos sus seguidores. En la misma se la puede ver con un conjunto de tonos negros que se caracterizó por tener transparencias.

Por otra parte y paralelamente a esta fotografía, Natalia Barulich, compartió un video de ella junto a su madre por las calles de New York en donde se puede ver de fondo su bellísimo rostro en diversas gigantografías situadas en una de las principales esquinas de la ciudad. Además la popular modelo agregó un mensaje el mencionado clip que dice lo siguiente: "Flew out my mama to see my billboard in Times Square".

Por su parte, además de ser una de las modelos más bellas de la actualidad, Barulich, ha demostrado que posee un gran talento para la música siendo así una de las DJ que ha logrado hacer crecer en Estados Unidos e Ibiza. Asimismo, la morocha de raíces cubanas, también cuenta con una vena artística bien peculiar. Ello sería la actuación, por lo que su presencia en videos musicales y pequeños proyectos cinematográficos, también ha sido gratamente elogiada.