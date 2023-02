El agro de Brasil ya produce lo mismo que todo el PBI argentino

Brasil espera para este 2023 una nueva cosecha récord. Serán más de 300 millones de toneladas, lo que marcará, además de un salto cuantitativo, uno cualitativo en función de la importancia que adquiere para la economía de ese país.

Entre 2002 y 2022, el PBI agrícola pasó de US$ 122.000 millones a US$ 500.000 millones. En términos comparativos, el equivalente a todo un PBI de la Argentina. En 2021, que es el último dato consolidado disponible, el PBI argentino alcanzó los US$ 487.000 millones.

Según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), Brasil debería romper la barrera de los 300 millones de toneladas de granos este año, consolidándose como el tercer mayor productor de cereales del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

En esos 20 años, la cosecha de cereales pasó de 120,2 millones de toneladas a 310,6 millones, lo que significa n aumento del 258%. De la misma manera el área sembrada pasó de 43,7 millones a 76,7 millones de hectáreas, lo que representa un aumento del 76,5%. Así, la producción creció tres veces más que el área ocupada, lo que significa mayor productividad por investigación y tecnología.

La soja es el principal cultivo y ya superó a EEUU como el mayor productor del grano y también el principal exportador. La cosecha 2002/03 fue de 47,4 millones de toneladas y en 2023 se llegará a 152,9 millones, un aumento del 322%.

El maíz, utilizado en la rotación de cultivos con la soja, creció un 260% y pasó de 47,4 millones a 123 millones de toneladas.

En la Argentina, en los mismos 20 años, la producción duplicó el volumen. Paso de alrededor de 70 millones de toneladas a las actuales 130 millones. Claro que mermadas por una sequía por pocos precedentes.