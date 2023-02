Argentina profundizó su déficit comercial con Brasil

En medio de las discusiones sobre la creación de una moneda única, se conocieron los datos del comercio bilateral para el primer mes del año entre la Argentina y Brasil publicado por la Secretaría de Comercio exterior de Brasil.

Las importaciones de productos brasileños en la Argentina para enero de 2023 crecieron un 6,7% y totalizaron US$ 1.055 millones frente a los US$ 945 millones del mismo mes de 2022. En tanto, las exportaciones disminuyeron un 1,3% y totalizaron US$ 822 millones contra los US$ 796 millones del año pasado.

Entre los principales rubros hay que destacar en el rubro importaciones a autopartes y accesorios automotores, que creció un 32% hasta US$ 108 millones, vehículos automotores de pasajeros con US$ 98 millones, (+8,7%), Tubos y perfiles para la industria petrolera con US$ 73 millones y un crecimiento del 7800%, petróleo y otros hidrocarburos con US$ 56 millones (+914%).

En exportaciones a Brasil destacaron los rubros vehículos automotores de transporte de mercadería con US$ 138 millones y una mejora del 20%, trigo y centeno no molido con US$ 113 millones y una caída interanual del 7,3% y vehículos automotores de pasajeros con US$ 52 millones y una mejora del 7,5%.

Comercio sin dólares

Según destaca la consultora Abeceb, con la asunción de Lula da Silva en Brasil y su visita a la Argentina aumentaron las expectativas sobre una profundización de la relación bilateral en 2023.

Un dato concreto de los acuerdos anunciados es "la ampliación de la línea de crédito para el financiamiento de importaciones a 366 días a través del Banco Nación y el Banco do Brasil".

El esquema permitiría a una empresa argentina que quiera importar desde Brasil, pero que no pueda acceder a las divisas para hacerlo ni tenga la posibilidad de financiarse en el exterior, recibir financiamiento indirecto por parte del Banco do Brasil. Este banco le pagaría al exportador brasilero en reales la deuda que contraiga el importador argentino y le cobraría al Banco Nación con una tasa de interés por el uso de la línea de crédito. El Banco Nación argentino financiaría al importador por 366 días.