Moneda única Brasil - Argentina: ¿cambiará la economía en nuestro país?

En el marco de la cumbre de la Celac que comenzó este martes, se prevé que se abordará la posibilidad de crear una moneda única entre Brasil y Argentina llamada "Sur", con el objetivo de impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar. Ante esto, MDZ Radio dialogó con el economista Matías Bolis Wilson, sobre el contexto económico argentino y cómo esta iniciativa puede repercutir en el mismo.

Con respecto a la realidad económica, el especialista indicó que en los últimos 11 años Argentina no crece en términos netos, esto implica que la cantidad de bienes y servicios que produce el país tampoco lo hizo. "Si se visibiliza el gráfico de la actividad económica, se plancha a partir de 2011. Eso es un gran problema para Argentina, porque eso es un término agregado. Después, el PBI cuando lo dividís por la cantidad de población, cae. De esta manera, cada uno de nosotros es más pobre", agregó.

En este sentido, el economista determinó que las variables sociales como el empleo formal e informal, la pobreza, la indigencia, dependen del crecimiento del PBI, por ende, según él, se debe prestar atención a los procesos inflacionarios cuando superan determinado umbral, "cuando la economía empieza a andar por un andarivel de inestabilidad muy fuerte, que genera problemas en crecimiento".

"Necesita un programa de reformas estructurales que permitan tener una estabilidad, un crecimiento, un nivel de inversión importante de innovación, de productividad, para que se pueda volver al sendero de crecimiento", agregó.

Con respecto a la posibilidad de que exista una moneda común con Brasil, y que beneficie a nuestra economía advirtió: "Lo más positivo de todo es que haya un proceso, una definición política de un proceso de profundización de las relaciones bilaterales. El Mercosur tiene enormes posibilidades que no han sabido sacarle todo el provecho que tiene. En términos prácticos si no hay un proceso de integración donde tengamos una moneda única, me parece que los mecanismos de compensación comerciales existen. En relación a esto, no cambia demasiado tener una moneda, menos aún con la divergencia macroeconómica que tenemos entre Brasil y Argentina".

Finalmente remarcó la diferencia entre los dos países, en cuanto a los números macro. "Es difícil pensar en una convergencia con estos diferenciales de inflación o con los sistemas de cambio múltiples que tienen Argentina y Brasil no. Creo que es un proceso largo que hay que ir profundizando. Pero me parece que la visión de integración de la región un poco más allá del Mercosur es interesante y una gran oportunidad. El mundo está muy diferente que hace un año y medio, esto va a seguir en ese camino", cerró.

Escuchá la nota completa: