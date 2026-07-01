En vivo: la Ecuador de Beccacece la pasa mal y pierde 2-0 en un picante duelo conta México
México vence a Ecuador en el Estadio Azteca con los golazos de Quiñones al minuto 22 y Jiménez a los 31'. El partido se demoró una hora por tormentas.
Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Ecuador de Sebastián Beccacece juega un duelo picante contra la anfitriona México en el Estadio Azteca. Quien pase de fase enfrentará en octavos al vencedor del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán el miércoles.
El encuentro, que estaba programado para las 22.00 (hora de Argentina) debió demorarse por las fuertes tormentas que azotan la Ciudad de México y que impiden que pueda desarrollarse el evento en condiciones mínimamente óptimas. Finalmente, tras una hora de espera, el juego pudo comenzar a las 23.00.