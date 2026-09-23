Boca le hará un gran homenaje perpetuo a Miguel Ángel Russo: qué decisión tomó el club
Boca volverá a rendirle honores a Miguel Ángel Russo, DT que le hizo ganar al club su última Copa Libertadores y falleció en el cargo el pasado 8 de octubre.
Tras su muerte el pasado 8 de octubre, Miguel Ángel Russo ha sido homenajeado en reiteradas oportunidades por Boca Juniors. Actos, camisetas especiales, videos alegóricos y amistosos conmemorativos se han hecho en su honor desde entonces, pero en la Ribera aún quieren seguir manteniendo vivo su recuerdo.
En ese sentido, a casi un año de su fallecimiento, el Xeneize volverá a honrar al director técnico que les dio en 2007 su última Copa Libertadores, y lo hará en marco de las obras de ampliación de la Bombonera y renovación de las instalaciones del club.
El nuevo gimnasio de Boca llevará el nombre de Miguel Ángel Russo
Es que un nuevo gimnasio que estará sobre la calle Brandsen llevará el nombre de Miguel Russo. Estará ubicado a tan solo unos metros del estadio, del otro lado de las vías del tren, enfrente del Hotel Undici. El proyecto ya está confirmado y contó con el aval de la familia del histórico entrenador.
El mismo estará emplazado en el mismo lugar donde antiguamente ya había un galpón en desuso, el cual fue demolido para construir un gimnasio moderno desde cero. Las obras comenzaron en febrero y el espacio tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadrados. El objetivo es que puedan utilizarlo exclusivamente los socios y socias de Boca.
El legado de Russo en Boca Juniors
Russo dirigió un total de 135 partidos en el cuadro azul y oro repartidos entre sus tres ciclos (2007, 2020-21 y 2025). Si bien es recordado principalmente por la obtención de la Libertadores 2007, el último título internacional del club hasta el día de hoy, también le hizo ganar la Superliga 2019/20 -que le "arrebató" de las manos a River en la última fecha- y la Copa de la Liga 2020/21, rebautizada como Copa Diego Armando Maradona.