Boca le hará un gran homenaje perpetuo a Miguel Ángel Russo: qué decisión tomó el club

Boca volverá a rendirle honores a Miguel Ángel Russo, DT que le hizo ganar al club su última Copa Libertadores y falleció en el cargo el pasado 8 de octubre.

En ese sentido, a casi un año de su fallecimiento, el Xeneize volverá a honrar al director técnico que les dio en 2007 su última Copa Libertadores, y lo hará en marco de las obras de ampliación de la Bombonera y renovación de las instalaciones del club.

El nuevo gimnasio de Boca llevará el nombre de Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo fue el entrenador que llevó a Boca al título de la Copa Libertadores 2007, la última conquista continental del club. NA Es que un nuevo gimnasio que estará sobre la calle Brandsen llevará el nombre de Miguel Russo. Estará ubicado a tan solo unos metros del estadio, del otro lado de las vías del tren, enfrente del Hotel Undici. El proyecto ya está confirmado y contó con el aval de la familia del histórico entrenador.

El mismo estará emplazado en el mismo lugar donde antiguamente ya había un galpón en desuso, el cual fue demolido para construir un gimnasio moderno desde cero. Las obras comenzaron en febrero y el espacio tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadrados. El objetivo es que puedan utilizarlo exclusivamente los socios y socias de Boca.