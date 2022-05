El picante posteo de Fabián Doman: usó de ejemplo a Tinelli para pegarle a Hugo Moyano

El presente futbolístico de Independiente va de la mano con el institucional. La institución de Avellaneda puede quedar en la última ubicación de la tabla de posiciones de la Zona B en caso de que Rosario Central logre vencer a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Como si fuera poco, las elecciones presidenciales, que debían desarrollarse en diciembre del 2021, siguen postergadas y aún no tienen fecha confirmada. En este contexto, Fabián Doman eligió las redes sociales para apuntar contra el actual presidente, Hugo Moyano.

En su cuenta de Twitter, el periodista, que es candidato a presidente del Rojo por una lista que fue impugnada por la IGJ, manifestó: "Hace una semana dije que Hugo Moyano tenía tres caminos: convocar a elecciones libres, llamar a la unidad o renunciar. El oficialismo eligió no hacer nada. En cambio Marcelo Tinelli, con mandato no vencido ni prorrogado como Moyano, por el bien de su club decidió renunciar".

En un hilo en dicha red social, Doman añadió: "En reacción a mi tweet alguien me escribe 'la unidad es sin Moyano ni Yoyo Maldonado'. Así es: es sin ellos. Es más, con ellos no sería unidad. Sería tomarle el pelo a la gente. La unidad es para darle un marco institucional a su ida del club, que tiene que ser antes que tarde".

Para finalizar, sin dar lugar a las especulaciones sobre la posible unidad con el oficialismo, sentenció: "Muchos nos preguntan: 'Y los convocaron a una reunión de unidad'. Y mi respuesta es NO. Nadie. Especularán con algún resultado favorable y aguantar. Lo que ignoran es que las socias, los socios y los hinchas no aguantamos más. Y como no saben manejar el club se tienen que ir. En diciembre, buscando una solución, nos juntamos con Claudio Rudecindo en mi casa y delante de dos testigos firmamos un papel que aun tengo: ninguno aceptaría jamás integrar una lista en la que participen Hugo Moyano y Yoyo Maldonado. Eso no cambió".