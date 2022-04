El “ultimátum” de Fabián Doman a Hugo Moyano tras la fuerte derrota de Independiente: tajante tuit

Independiente no levanta cabeza. El sábado cayó goleado ante Rosario Central, último de la Zona B, y sentenció su eliminación de la Copa de la Liga Profesional a falta de dos fechas para el final. A su vez, Eduardo Domínguez dejó una frase bastante peculiar a la hora de referirse a la confección del plantel, con un tiro por elevación a la dirigencia encabezada por Hugo Moyano. Precisamente, la situación institucional del Rojo empeora semana a semana y Fabián Doman, candidato opositor en unas elecciones que nunca se llevaron a cabo, apuntó contra el presidente.

Las elecciones presidenciales de Independiente tenían fecha para el 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, no se llevaron a cabo porque la Junta Electoral impugnó el sello de la agrupación encabezada por Doman, de la cual también formaba parte Juan Marconi. A día de hoy, la lista del conductor de televisión no fue habilitada para presentarse a la votación y no fue estipulado un nuevo día para realizar los comicios. Por eso, el candidato a presidente del Rojo arremetió contra Moyano por Twitter.

“Le pedimos a Hugo Moyano que convoque a elecciones ya sin especulaciones, que llame a la unidad o que directamente dé un paso al costado", tuiteó Doman durante la mañana del domingo luego de una nueva derrota de Independiente, esta vez ante Rosario Central.

Ha llegado el momento de las definiciones. @Independiente no puede esperar: le pedimos a Hugo Moyano que convoque a elecciones YA sin especulaciones, que llame a la unidad o que directamente de un paso al costado. El club no puede esperar más. — fabdoman (@fabdoman) April 24, 2022

El Rojo quedó sin chances de ingresar a la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional: apenas ganó dos partidos en 12 fechas y no festeja una victoria en el ámbito local desde la octava jornada, cuando venció a Barracas Central por 1 a 0 como visitante.

Al ser consultado por la jerarquía de su plantel, Domínguez dejó la pelota picando con su respuesta: “Eso lo dejo para que debatan ustedes”, contestó el Barba, que habló sin pelos en la lengua y reconoció que lo que se vio de Independiente ante el Canalla “no es la imagen de lo que somos ni lo que queremos dar. No puede volver a suceder”.

Los problemas fuera de la cancha continúan para Independiente, como si los de dentro del campo de juego no fueran suficientes. Con este tuit de Doman, el Rojo suma un nuevo capítulo a su conflictivo presente institucional, en el que los hinchas y socios no toleran más a Moyano, que tuvo varios cruces con simpatizantes a la salida del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.