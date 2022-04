La respuesta de Eduardo Domínguez que cayó como una bomba en Independiente: “Eso se…”

Pasan los años, jugadores, campeonatos y ante cada nuevo refuerzo o director técnico que llega, la ilusión de los hinchas se renueva. Sin embargo, Independiente sigue sin levantar cabeza. La llegada de Eduardo Domínguez, DT campeón con Colón en 2021, prometía un cambio de aire en un club con muchos problemas económicos e institucionales. Al igual que en los últimos años, el Rojo estuvo lejos de pelear la Copa de la Liga Profesional, torneo del que quedó eliminado este sábado a tres fechas del final.

Con apenas dos minutos en el partido, Marco Ruben puso al frente a Rosario Central, lo que invitó a prever una mala tarde para Independiente. Finalmente, el Canalla goleó al equipo de Avellaneda por 3 a 0, en un partido que dejó como resultado unas palabras muy calientes de Domínguez: “Hablé recién con el plantel y esto no nos puede pasar. No podemos dar esta imagen. ¿De qué sirve que les explique a ustedes que erramos muchos goles y nos hacen dos por partido? Necesitamos el resultado”.

Luego, un Domínguez claramente frustrado ante el mal presente de Independiente, que apenas ganó dos partidos de 12 disputados en la Copa LPF, admitió que al equipo le falta eficacia. Ante esta respuesta, los periodistas le preguntaron si esto se debía a la poca jerarquía del plantel: “Eso se los dejo para que lo debatan ustedes”, contestó el DT.

"No puede volver a suceder. No es la imagen que somos ni la que queremos dar. Nos debemos hacer cargo de la situación. Mañana hay que pensar en el partido del martes. Debemos tener personalidad y ser valientes"



El técnico de Independiente reveló que el partido ante Rosario Central es algo que no se puede repetir: “No nos puede volver a suceder. No es la imagen de lo que somos ni la que queremos dar. Nos tenemos que hacer cargo de la situación. Ya mismo hay que empezar a pensar en el partido del martes [Deportivo La Guaira en Venezuela por Copa Sudamericana]. Debemos tener personalidad y ser valientes”.

Aunque no logra conseguir buenos resultados que traigan paz en un presente institucional alarmante, Independiente no es un equipo con mal rendimiento en general, pero Domínguez resaltó la importancia de empezar a obtener victorias, con foco en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina: Es muy difícil explicar el resultado porque hasta el segundo gol ellos nos habían pateado una sola vez al arco. Nosotros tuvimos el control del juego, creamos situaciones, pero no convertimos. Un gol desde el vestuario te condiciona y te cambia lo planificado. Pero el equipo se sobrepuso con el control del juego. Nos faltó ser más contundentes”, analizó.