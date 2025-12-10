Cómo hacer la tortilla de bacalao perfecta: receta tradicional, en pocos pasos

Esta receta de tortilla de bacalao combina la tradición española con sabores intensos y simples. Es un plato sabroso, ideal para compartir como tapa o plato principal. Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso rápido, esta receta resalta la suavidad del huevo y el aroma característico del bacalao desalado.

La receta de tortilla de bacalao es una de las más populares en el País Vasco, donde se prepara especialmente en cuaresma.

La receta de tortilla de bacalao es una de las más populares en el País Vasco, donde se prepara especialmente en cuaresma.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo.

2- Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

3- Añade el pimiento y el ajo, cocina unos minutos más.

4- Incorpora el bacalao desmigado y saltea hasta que esté bien integrado con las verduras.

5- En un bol, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta.

6- Agrega el sofrito de bacalao y mezcla suavemente.

7- Vierte la mezcla en una sartén caliente con un poco de aceite.

8- Cocina a fuego medio, cuajando por ambos lados hasta obtener el punto deseado.

9- Espolvorea perejil y sirve caliente.

Aunque la receta tradicional es simple, algunos cocineros añaden guindilla para darle un toque picante característico. Aunque la receta tradicional es simple, algunos cocineros añaden guindilla para darle un toque picante característico. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tortilla de bacalao es una preparación clásica que destaca por su sencillez y sabor profundo. El bacalao, suavemente salado, aporta una textura única que combina a la perfección con el huevo y las verduras salteadas. Es una receta versátil que puede servirse como tapa, acompañamiento o plato principal, y se adapta a todo tipo de reuniones. Además, permite añadir variaciones como pimientos rojos, papas o hierbas frescas para personalizarla. Su elaboración rápida y su excelente resultado la convierten en una opción infalible para quienes buscan un plato español auténtico, nutritivo y lleno de carácter. ¡A disfrutar!