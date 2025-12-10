Cómo hacer la tortilla de bacalao perfecta: receta tradicional, en pocos pasos
Prepara esta receta paso a paso de tortilla de bacalao, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de tortilla de bacalao combina la tradición española con sabores intensos y simples. Es un plato sabroso, ideal para compartir como tapa o plato principal. Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso rápido, esta receta resalta la suavidad del huevo y el aroma característico del bacalao desalado.
Ingredientes para una tortilla de bacalao perfecta
Rinde 4 porciones.
- Bacalao desalado desmigado: 250 g.
- Huevos: 6 unidades.
- Cebolla: 1 unidad mediana.
- Pimiento verde: 1 unidad.
- Ajo: 1 diente.
- Aceite de oliva: 3 cucharadas.
- Perejil picado: 1 cucharada.
- Sal: a gusto.
- Pimienta: a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo.
2- Calienta el aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
3- Añade el pimiento y el ajo, cocina unos minutos más.
4- Incorpora el bacalao desmigado y saltea hasta que esté bien integrado con las verduras.
5- En un bol, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta.
6- Agrega el sofrito de bacalao y mezcla suavemente.
7- Vierte la mezcla en una sartén caliente con un poco de aceite.
8- Cocina a fuego medio, cuajando por ambos lados hasta obtener el punto deseado.
9- Espolvorea perejil y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
La tortilla de bacalao es una preparación clásica que destaca por su sencillez y sabor profundo. El bacalao, suavemente salado, aporta una textura única que combina a la perfección con el huevo y las verduras salteadas. Es una receta versátil que puede servirse como tapa, acompañamiento o plato principal, y se adapta a todo tipo de reuniones. Además, permite añadir variaciones como pimientos rojos, papas o hierbas frescas para personalizarla. Su elaboración rápida y su excelente resultado la convierten en una opción infalible para quienes buscan un plato español auténtico, nutritivo y lleno de carácter. ¡A disfrutar!