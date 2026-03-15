Sorprendé con esta receta de avena pudding ¡un desayuno saludable y delicioso!
Receta de avena pudding, una preparación cremosa y fácil que se hace en frío, ideal para desayunos o meriendas con frutas y avena.
Esta receta de avena pudding es una opción simple, fresca y muy fácil de preparar en casa. La avena se hidrata con leche y se combina con un toque de vainilla para lograr una textura cremosa. Es una opción ideal para el desayuno, la merienda o un postre liviano. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 porciones)
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Avena arrollada — 120 gramos
Leche — 250 gramos
Semillas de chía — 15 gramos
Miel o azúcar — 40 gramos
Esencia de vainilla — 5 gramos
Frutas frescas (banana, frutillas o arándanos) — 120 gramos
Paso a paso para crear un avena pudding delicioso
1- Colocar la avena en un bowl o frasco.
2- Agregar la leche y mezclar bien para que la avena comience a hidratarse.
3- Incorporar las semillas de chía, que ayudarán a dar textura al pudding.
4- Añadir la miel o el azúcar según preferencia.
5- Agregar la esencia de vainilla para perfumar la preparación.
6- Mezclar bien todos los ingredientes.
7- Tapar el recipiente y llevar a la heladera.
8- Dejar reposar al menos 4 horas o toda la noche.
9- Antes de servir, revolver el avena pudding para lograr una textura cremosa.
10- Servir con frutas frescas por encima.
De la cocina a la mesa
El avena pudding es una preparación práctica que se volvió muy popular por su simpleza y versatilidad. Esta receta permite preparar un desayuno o merienda nutritiva con pocos ingredientes y sin necesidad de cocción. La avena se hidrata lentamente con la leche, logrando una textura cremosa que se complementa muy bien con frutas, semillas o incluso frutos secos. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo rápido y casero. ¡A disfrutar!