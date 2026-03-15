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Sorprendé con esta receta de avena pudding ¡un desayuno saludable y delicioso!

Receta de avena pudding, una preparación cremosa y fácil que se hace en frío, ideal para desayunos o meriendas con frutas y avena.

Candela Spann

Receta cremosa de avena pudding

Receta cremosa de avena pudding

Shutterstock

Esta receta de avena pudding es una opción simple, fresca y muy fácil de preparar en casa. La avena se hidrata con leche y se combina con un toque de vainilla para lograr una textura cremosa. Es una opción ideal para el desayuno, la merienda o un postre liviano. ¡Manos a la obra!

Avena pudding fácil y rápido
Avena pudding f&aacute;cil y r&aacute;pido &iexcl;receta f&aacute;cil y econ&oacute;mica!

Avena pudding fácil y rápido ¡receta fácil y económica!

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • Avena arrollada — 120 gramos

  • Leche — 250 gramos

  • Semillas de chía — 15 gramos

  • Miel o azúcar — 40 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 gramos

  • Frutas frescas (banana, frutillas o arándanos) — 120 gramos

Paso a paso para crear un avena pudding delicioso

1- Colocar la avena en un bowl o frasco.

2- Agregar la leche y mezclar bien para que la avena comience a hidratarse.

3- Incorporar las semillas de chía, que ayudarán a dar textura al pudding.

4- Añadir la miel o el azúcar según preferencia.

5- Agregar la esencia de vainilla para perfumar la preparación.

6- Mezclar bien todos los ingredientes.

7- Tapar el recipiente y llevar a la heladera.

8- Dejar reposar al menos 4 horas o toda la noche.

9- Antes de servir, revolver el avena pudding para lograr una textura cremosa.

10- Servir con frutas frescas por encima.

Receta de avena pudding
Receta de avena pudding, pod&eacute;s sumarle frutos rojos y quedar&aacute; brutal.

Receta de avena pudding, podés sumarle frutos rojos y quedará brutal.

De la cocina a la mesa

El avena pudding es una preparación práctica que se volvió muy popular por su simpleza y versatilidad. Esta receta permite preparar un desayuno o merienda nutritiva con pocos ingredientes y sin necesidad de cocción. La avena se hidrata lentamente con la leche, logrando una textura cremosa que se complementa muy bien con frutas, semillas o incluso frutos secos. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo rápido y casero. ¡A disfrutar!

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