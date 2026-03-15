Sorprendé con esta receta de avena pudding ¡un desayuno saludable y delicioso!

1- Colocar la avena en un bowl o frasco.

2- Agregar la leche y mezclar bien para que la avena comience a hidratarse.

3- Incorporar las semillas de chía, que ayudarán a dar textura al pudding.

4- Añadir la miel o el azúcar según preferencia.

5- Agregar la esencia de vainilla para perfumar la preparación.

6- Mezclar bien todos los ingredientes.

7- Tapar el recipiente y llevar a la heladera.

8- Dejar reposar al menos 4 horas o toda la noche.

9- Antes de servir, revolver el avena pudding para lograr una textura cremosa.

10- Servir con frutas frescas por encima.

Receta de avena pudding Receta de avena pudding, podés sumarle frutos rojos y quedará brutal. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El avena pudding es una preparación práctica que se volvió muy popular por su simpleza y versatilidad. Esta receta permite preparar un desayuno o merienda nutritiva con pocos ingredientes y sin necesidad de cocción. La avena se hidrata lentamente con la leche, logrando una textura cremosa que se complementa muy bien con frutas, semillas o incluso frutos secos. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo rápido y casero. ¡A disfrutar!