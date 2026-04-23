"Viaje de "reegresados" a Bariloche: la nostalgia que conquista a los adultos

En tiempos donde la nostalgia gana terreno, nace una nueva forma de viajar a San Carlos de Bariloche . Una tendencia que surge en adultos que buscan rememorar su viaje de egresados con una experiencia retro premium y volver a disfrutar un momento estudiantil apelando a la memoria y a las emociones.

“Se trata de viajar a Bariloche no solamente por el destino sino para volver a ese joven que cada uno fue, esta vez viviendo algo nuevo como es la experiencia de un ´viaje de reegresados´”, explicó Javier Pascual, representante de Old School regresados, una empresa de viajes que crea estas vivencias.

“La tendencia del programa de viajes de Old School recrea el espíritu del viaje estudiantil con una estética particular que invita a reconectar con quién eras y a traer esa misma versión de vuelta a tu vida actual”, agregó.

La idea de estos encuentros de viajeros, es volver a recorrer el mismo circuito del viaje de egresados original y disfrutar al máximo las vivencias de aquella época: recorrer los clásicos boliches, las noches temáticas, alojarse en los mismos hoteles y disfrutar de las clásicas excursiones.

“Se trata de ese viaje de egresados que nunca se fue del todo de los recuerdos. Quedó guardado en recuerdos y amistades entrañables. No buscamos que sea igual, pero si resignificarlo. Volver a vivir ese momento, pero con todo lo que el viajero es hoy en día, y que tiene esos recuerdos en pausa”, explicó Pascual.

Una experiencia pensada por generación

La propuesta es amplia, pero hay décadas en donde uno se siente más cómodo o identificado. Por ejemplo, la generación de los 80's o 90’s, en que los egresados vivieron ese viaje a Bariloche sin filtros, sin redes sociales y se crió rodeada de VHS, walkman, auriculares, y promesas escritas en cartas. Donde los ´lentos´ y los ´asaltos´ eran el mejor plan para un fin de semana.

Pero también existe una opción para los egresados de los 2000’s, la que creció conectada: el clásico Fotolog, ICQ, Messenger, redes sociales, y las primeras selfies.

Finalmente, los viajes de reegresados también tienen opción para los estudiantes del 2010, que es la última camada de chicos que crecieron con las redes sociales y los smarthphones, los juegos en línea y la tecnología al alcance de la mano.

viaje de estudios retro

¿Por qué funciona la psicología de la nostalgia?

La nostalgia no solo evoca recuerdos, sino que crea una narrativa cultural que resuena con los consumidores. Hoy lo retro/ vintage sigue vigente y son muchas las personas que siguen buscando productos o experiencias que evoquen a su adolescencia. Un desprendimiento de la manera de vivir, los tiempos acelerados, el multitasking, la IA (Inteligencia artificial) por doquier, y la vida 100 % conectada. De esta manera, cada tanto, el ser humano busca reconectar con aquello que en el pasado lo hizo feliz.

Sin ir más lejos, hace algunos años atrás, con el programa de TV “Graduados” quedó en evidencia, la gran aceptación del público argentino por la movida retro.

Cada noche, miles de televidentes encendían la pantalla para consumir una dosis de pasado de los 80's: Italpark, fiestas de 15, acordes nostálgicos del rock nacional o la magia del viaje a Bariloche, que, sin dudas, es uno de los momentos más especiales y recordados de nuestra adolescencia y que hoy, en esta propuesta de Old School Regresados, puede volver a vivirse.